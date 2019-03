Jennifer Lopez est fiancée à Alex Rodriguez

Les stars sont en couple depuis presque deux ans et ne cachent pas leur affection l'un pour l'autre sur les réseaux sociaux et en public. Pour fêter leurs deux ans ensemble, J.Lo a posté un adorable hommage à son homme sur Instagram. Cela disait : "Grâce à toi, mon monde est plus beau, plus stable et moins dangereux... Au milieu de cette vie toujours en changement, toujours en mouvement... tu me donnes l'impression d'être à nouveau adolescente..."

A-Rod a professé son amour de façon aussi romantique sur Instagram le jour de leur anniversaire. "Je n'arrive pas à y croire, ça fait déjà deux ans. Seulement 730 jours, qui ont filé comme l'éclair, mais j'ai l'impression qu'on est ensemble depuis toujours. Nous sommes faits l'un pour l'autre, et je ne peux pas exprimer par des mots ce que je ressens pour toi", a-t-il écrit. "Des matchs de base-ball aux voyages dans le monde entier en passant pour les spectacles à Las Vegas. Nous avons fait tout cela ensemble et je chéris chaque instant passé avec toi. Qui sait où cette route nous mènera, mais je ne voudrais personne d'autre que toi à mes côtés. Nous ne sommes qu'au début de notre histoire, et j'ai hâte de voir ce qui nous attend."

Elle a même parlé de lui comme de son "jumeau" aux MTV VMA 2018 quand elle a accepté le prix Michael Jackson Video Vanguard. Elle a remercié son "âme jumelle" au cours de son discours et a ajouté : "L'univers est infini, tout comme ce qu'on peut accomplir ensemble, avec amour, confiance et compréhension".

En effet, leur histoire ne fait que commencer !