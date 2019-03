Kristen Bell et Dax Shepard se confient sur leur mariage, et vous allez les aimer encore plus

Kristen Bell et Dax Shepard sont des pantouflards amoureux.

L'acteur de 44 ans et l'actrice de 38 ans sont ensemble depuis plus de 11 ans, mariés depuis plus de cinq ans et ont deux filles, Lincoln, qui va avoir 6 ans, et Delta, 4 ans. Avec leurs emplois du temps frénétiques — elle joue dans la série The Good Place, tandis qu'on le voit dans The Ranch — et deux petites filles, ils n'ont pas souvent l'occasion de passer des soirées en amoureux. Mais cela ne les dérange pas plus que ça.

"Je crois qu'on est sortis neuf fois ces six dernières années, si on veut être honnêtes", a déclaré Shepard à Parade dans une interview postée vendredi.

Il a expliqué que Bell et lui préféraient passer des soirées intimes avec quelques amis et leurs filles.

"On joue à des jeux de société, les enfants détruisent la maison, et on passe un dimanche fun", a-t-il expliqué.