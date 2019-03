8 moments choc de la première interview de R. Kelly depuis les accusations d’abus sexuels

6. "Je les aime."

Au cours de l'interview, Gayle King a demandé à R. Kelly de décrire sa relation avec les deux femmes qui partagent actuellement sa vie, Azriel Clary, 21 ans, et Joycelyn Savage, 23 ans. "Je les aime et ce sont mes petites amies, on est en couple. C'est réel et j'ai connu toute ma vie des gars avec cinq ou six femmes, alors n'allez pas sur ce terrain parce que c'est la vérité." Concernant leur jeune âge, le chanteur a rétorqué : "Je ne le vois pas comme des personnes « beaucoup plus jeunes », mais juste comme des personnes « majeures »."

L'ex-mari d'Aaliyah nie avoir eu des relations sexuelles avec Azriel Clary quand elle avait 17 ans, une accusation dont ses parents auraient la preuve, selon Gayle King. "Même si ses parents voulaient que ce soit le cas", a déclaré R. Kelly. Les parents de la jeune femme se sont exprimés à de nombreuses reprises dans les médias et dans le documentaire contre le chanteur et n'ont cessé de tenter de rentrer en contact avec leur fille.

R. Kelly a ajouté : "Quel genre de père ou de mère vendrait sa fille à un homme ?... Comment se fait-il que j'avais le droit de les voir jusqu'à ce qu'ils ne reçoivent plus d'argent ? Pourquoi emmener sa fille... Si j'emmène ma fille de 19 ans voir un concert d'une icône de 49 ans, à un concert de R. Kelly ou qui que ce soit... je ne l'abandonnerai pas sur scène. Je l'emmènerai voir le concert. Leur père est plus un fan de ma musique et connaît mieux ma musique qu'elles."

La journaliste a alors tenté de clarifier les propos du chanteur en lui demandant : "Vous êtes en train de dire que les parents vous ont confié leurs filles Azriel et Jocelyn ? C'est ce que vous nous dites ?"

"Absolument", a répondu R. Kelly. "Est-ce que les caméras tournent encore ? Absolument."