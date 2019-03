Leaving Neverland : que s'est-il passé dans la deuxième partie ?

À propos des cadeaux offerts par Jackson :

"On voulait acheter une autre maison et Michael nous a fait un prêt à un taux d'intérêt très bas. Mon mari avait déjà fait une déposition. On était dans le camp de Michael. Mon fils a aussi témoigné pour Michael et quand tout a été terminé, Michael a effacé la dette. Michael a dit, non, je ne veux plus que vous me remboursiez, c'est un cadeau. Il nous a donc offert une maison. « C'est une coïncidence, il ne nous avait pas achetés », mais le timing est bien là. Ça fait mauvaise impression. Oui", dit la mère de Safechuck du "cadeau" qu'ils ont reçu en 1993.

"Il m'a offert une voiture quand j'ai eu 16 ans. Il était passionné par la réalisation et je prenais des cours de cinéma. Michael vous dit que vous n'avez pas besoin de cours, aucun de ceux qui ont réussi ne sont jamais allés à l'école... « Tu n'en as pas besoin, tu n'as besoin que de moi. » Il me disait que je deviendrai un petit Spielberg. Michael finançait mes courts-métrages et j'en ai fait pendant tout le lycée... Il a parlé à mes parents, parce que je prenais certains cours avancés, et il a dit que je n'avais pas besoin des maths, et il a convaincu mes parents de me retirer de ces classes pour que je n'ai pas à m'inquiéter de devoir étudier et que je me concentre sur le cinéma. Il leur disait, ne vous en faites pas, je serai là. Il vous rendait dépendant de lui, ne fais pas d'études, je m'occuperai de toi. Et quand il s'est éloigné, tout s'est arrêté et je me suis retrouvé complètement perdu", dit Safechuck à propos de son adolescence.