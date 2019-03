Leaving Neverland : que s'est-il passé dans la première partie ?

Wade Robson

Robson, qui est aujourd'hui chorégraphe, est devenu obsédé par Michael Jackson étant enfant, et a pris part à un concours de danse quand il avait cinq ans. Il n'était même pas assez âgé pour s'inscrire, mais ils l'ont quand même laissé dansé et il a gagné, ce qui lui a permis de rencontrer Jackson. Jackson a ensuite invité Robson à danser sur scène avec lui, et ils ont ensuite passé du temps ensemble dans la suite de Michael. Trois ans plus tard, sa famille est partie aux États-Unis, et ils ont été invités au Ranch de Neverland. Wade et sa sœur ont dormi dans le lit de Michael la première nuit.

La nuit suivante, Wade dit qu'il s'est réveillé pour trouver Michael en larmes de voir partir la famille le lendemain. Le reste de la famille est donc parti découvrir le Grand Canyon pendant cinq jours tandis que Wade, sept ans, restait à Neverland, ce qui n'a, selon ses propres dires, absolument pas gêné sa mère et a rendu Wade fou de joie.

Robson dit que Michael a provoqué les contacts physiques dès son premier jour à Neverland, en commençant par des câlins ou une main sur la jambe.

"La première chose dont je me souviens, c'est de Michael glissant ses mains entre mes jambes... et ses mains touchant mon entrejambe", se rappelle Robson. "Puis ses mains sont passées sous mon pantalon et ont commencé à toucher mon pénis sous mon pantalon... puis il m'a guidé pour lui faire la même chose."