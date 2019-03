Camila Cabello partage les 22 leçons les plus importantes qu'elle a apprises à 21 ans

Cette année, l'interprète de "Never Be the Same" a appris à gérer les contretemps et le fait que la vie est "compliquée" et "bordélique". Elle a ajouté en numéro 3 dans sa liste : "Les relations sont compliquées !!!!! La bonne occasion arrive au mauvais moment, il faut parfois faire des choses difficiles et pénibles pour être heureux (?!!!)"

Si elle reconnaît que la vie peut être parfois ardue, elle s'extasie sur le fait d'être tombée amoureuse et sur les effets produits. "C'est LE sentiment le plus enivrant et dévorant qui existe", a-t-elle écrit.

Camila reste très privée sur sa relation avec Matthew, et ils ne montrent leur affection en public que depuis peu. Mais quand elle parle de lui, on voit combien la chanteuse est amoureuse de son homme. Elle a ainsi déclaré à Marie Claire en novembre qu'elle ne serait "jamais plus la même" après cette relation.

"Il me ressemble tellement. Ensemble, on fait les idiots et on fait des bêtises. Grâce à lui, je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie."