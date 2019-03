Michael J. Fox évoque ses problèmes de santé alors qu'il se bat contre la maladie de Parkinson

Michael J. Fox a révélé sa maladie de Parkinson il y a plus de 20 ans, et dans une nouvelle interview, l'acteur a évoqué son affection avant de révéler avoir connu de gros problèmes de santé l'année dernière.

L'acteur de 57 ans de Retour vers le futur et Spin City a découvert qu'il était atteint de cette maladie neurologique en 1991, avant de finalement le révéler publiquement en 1998. Deux ans plus tard, il a interrompu sa carrière d'acteur à temps plein pour la combattre. S'il n'existe pas de traitement contre la maladie de Parkinson, des médicaments, des opérations et autres traitements permettent de soulager certains symptômes, dont les tremblements, la raideur, ainsi que des problèmes d'équilibre et de coordination. Et si la maladie de Parkinson n'est pas mortelle en soi, les patients qui en sont atteints ont une espérance de vie plus courte que la moyenne.

L'année dernière, Michael J. Fox a été opéré de la colonne vertébrale, indépendamment de sa maladie de Parkinson. Dans un entretien accordé au New York Times, posté vendredi, l'acteur a évoqué l'opération avant d'ajouter qu'il s'était aussi cassé un bras lors d'une chute.

"J'avais ce problème récurrent à la moelle épinière. On m'a dit que c'était bénin mais que si je restais statique, j'aurais une perte de sensation dans les jambes et des difficultés à me déplacer. Et tout d'un coup, j'ai commencé à tomber très régulièrement. C'était ingérable. J'essayais de jauger ce qui était dû à la maladie de Parkinson et ce qui était dû à la moelle épinière. Mais c'est arrivé à un stade où il était devenu impératif de me faire opérer. C'est ce qui s'est passé, puis j'ai fait énormément de kynésithérapie", a-t-il expliqué.

"J'ai tout fait, puis on m'a demandé de jouer un peu la comédie", a-t-il ajouté.

L'an dernier, l'acteur est ainsi apparu dans Designated Survivor.

"En août dernier, j'étais censé aller travailler", a-t-il poursuivi. "Après m'être réveillé, je suis allé dans la cuisine pour petit-déjeuner, j'ai fait un faux mouvement et je suis tombé. Je me suis sacrément fracturé le bras. Au final, j'ai eu 19 broches et une plaque. Ce fut un sacré choc."