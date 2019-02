La série culte Beverly Hills revient pour six épisodes cet été

"Techniquement, ce n'est pas un reboot, car j'ai l'impression que tout le monde l'a déjà vu. On ne veut pas être les derniers à faire un énième reboot, car personne ne veut voir d'anciennes versions de nous, par contre, le public veut nous voir incarner nos personnages, donc tous les acteurs vont jouer une version exagérée d'eux-mêmes", a expliqué Tori à Carissa Culiner et Morgan Stewart. "Pensez aux épisodes de Larry et son nombril, mais dans un format d'une heure, et on joue tous des parodies de nous-mêmes, donc ça peut-être de la fiction ou non, c'est au public de deviner. On aura aussi des invités surprise parce que ça se passe dans les coulisses du reboot."

Chris Alberghini et Mike Chessler sont les scénaristes et producteurs exécutifs de la série. Pour l'instant, aucune date précise n'a été donnée. On sait juste qu'elle sera diffusée cet été.