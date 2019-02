Le départ de Nicollette Sheridan de Dynastie est le dernier départ choc de la télé US

"J'ai adoré travailler sur le reboot de Dynastie et reprendre le rôle légendaire d'Alexis, mais pouvoir passer des moments précieux avec ma mère, qui est en phase terminale, est plus important pour moi en ce moment. Je suis très reconnaissante envers Mark Pedowitz (CW) et David Stapf (CBS) de m'avoir gracieusement permis de retourner à Los Angeles pour être à ses côtés, et je leur souhaite, ainsi qu'à tous les membres de la série, encore beaucoup de succès. Je suis sûre que mes fans apprécieront ma remplaçante avec autant de passion qu'ils m'appréciaient", a-t-elle confié .

CBS George Eads, MacGyver George Eads va quitter le remake de la série en 2019. Il a expliqué qu'il voulait désormais se consacrer davantage à sa famille.

AMC Lauren Cohan, The Walking Dead Lauren Cohan a dieu adieu, du moins pour le moment, à The Walking Dead, suite à des négociations de contrat prolongées. L'actrice est apparue dans quelques épisodes de la saison 9, mais après un saut de six ans dans le temps, son personnage de Maggie Greene n'apparaît plus. Les producteurs espèrent qu'elle reviendra d'une manière ou d'une autre pour la saison 10. D'ici là, Lauren devrait jouer dans Whiskey Cavalier, la nouvelle série d'ABC.

Fox Damon Wayans, L’Arme fatale La série L'Arme fatale de Fox a eu son lot de problèmes liés à son casting. Clayne Crawford a été ainsi renvoyé après la saison 2 et Damon Wayans, son ancien partenaire à l'écran, a annoncé son intention de partir après les 13 épisodes de la saison 3. "Je vais quitter la série en décembre après les 13 épisodes, donc je ne sais pas vraiment ce qu'ils comptent faire, mais c'est ce que j'ai prévu de faire", a-t-il déclaré. "Je suis un diabétique de 58 ans et je bosse 16 heures par jour… Roger Murtaugh a dit : « C'est plus de mon âge. »"

Showtime Cameron Monaghan, Shameless Ian Gallagher est parti en prison. Cameron Monaghan a quitté Shameless pendant la saison 9, puisque son personnage était incarcéré. En réalité, Cameron avait envie d'autres projets après neuf années dans la série.

NBC Chelsea Peretti, Brooklyn Nine-Nine Chelsea Peretti sera dans Brooklyn Nine-Nine lorsque la série reprendra sur NBC, mais ce ne sera que pour un temps. Dans une série de tweets, l'actrice a annoncé son intention de quitter la comédie, mais a précisé qu'elle reviendrait. Elle s'est même inspirée de la lettre d'adieu d'Emmy Rossum à Shameless pour rédiger la sienne. Chelsea a eu un fils avec son mari Jordan Peele en 2017. Son personnage était en congé maternité et n'est plus apparu dans plusieurs épisodes de la saison 5.

Showtime Emmy Rossum, Shameless Après neuf saisons dans le rôle de Fiona Gallagher, Emmy Rossum a annoncé son intention de quitter Shameless. "Emmy Rossum fera toujours partie de la famille Shameless. Elle fait partie intégrante du succès de la série, depuis son interprétation du personnage de Fiona à son rôle de leader sur le tournage, en passant par son rôle de réalisatrice de plusieurs épisodes. Nous travaillons dur pour créer un dernier épisode de la saison 9 qui termine en beauté avec Fiona pour célébrer la qualité de son travail. C'est toujours un pincement au cœur quand un membre de l'équipe décide de quitter le foyer, mais notre porte sera toujours ouverte pour que Fiona nous rende visite, ou qu'elle rentre au bercail. J'ai hâte de continuer à raconter les histoires de cette famille totalement imprévisible et Emily et sa superbe Fiona vont tous manquer à Shameless", a déclaré John Wells, le producteur exécutif de la série, dans un communiqué de presse.

AMC Andrew Lincoln, The Walking Dead Andrew Lincoln a dit adieu au sang, aux larmes et aux dents de zombies dans la série apocalyptique The Walking Dead pendant la saison 9. "L'équipe est la meilleure famille de substitution dont j'aurais pu rêver. Mais j'ai une vraie famille et il est temps de rentrer à la maison", a déclaré Andrew lors du Comic-Con de San Diego.

Sonja Flemming/CBS Pauley Perrette, NCIS : Enquêtes spéciales Après 15 ans, Pauley Perrette a décidé de raccrocher sa blouse et de quitter NCIS : Enquêtes spéciales. "Je crois beaucoup en Dieu et en l'univers, et il est apparu évident que c'était le bon moment", a-t-elle avoué. "Après y avoir beaucoup pensé, j'ai décidé de l'annoncer moi-même sur Twitter parce que je ne voulais pas que ce soit un choc. Le départ d'Abby est plus qu'une astuce télé."

CW Willa Holland, Arrow Speedy part de son côté ! Le départ de Willa Holland, membre de la distribution originale de la série de CW, était prévu depuis un certain temps, a expliqué Marc Guggenheim, un des responsables de la série, à TVLine. Elle a demandé à apparaître dans moins d'épisodes et de ne plus en faire partie dans la saison 6. Son départ coïncide avec le retour de Roy, le petit ami de Thea (Colton Haynes), et les deux sont partis ensemble dans le soleil couchant pour détruire le dangereux Lazarus Pits que son père décédé avait découvert. Si Oliver (Stephen Amell) a désormais perdu un autre membre de sa famille, au moins maintenant il a une femme et un enfant pour lui tenir compagnie !

CBS Grace Park, Hawaii Five-0 Grace Park, devenue célèbre grâce à Battlestar Galactica, a quitté Hawaii Five-0 avant le début de la saison 8. Apparemment, Daniel Dae Kim et elle essayaient de renégocier leur salaire pour être payés comme leurs co-stars.

CBS Daniel Dae Kim, Hawaii Five-0 Daniel Dae Kim et sa co-star Grace Park ont quitté la série de CBS entre les saisons 7 et 8. Dans un message sur Facebook, Kim a expliqué que le choix était difficile, et qu'il était prêt à revenir, mais que "CBS et moi n'avons pas pu nous mettre d'accord sur un nouveau contrat".

NBC Sophia Bush, Chicago Police Department La saison 4 de la série dramatique de NBC se terminait avec le personnage de Sophia Bush s'imaginant accepter une offre à New York pour travailler pour le FBI et il semble qu'elle ait accepté le poste et qu'elle ait quitté la série. La série s'appelle Chicago Police Department après tout...

HBO T.J. Miller, Silicon Valley Après quatre saisons dans la série comique de HBO, T.J. Miller part, après une fin qu'il qualifie de "naturelle". "Bizarrement, c'est intéressant pour moi de quitter une série au top. C'est intéressant de voir comment la série va évoluer et changer avec le départ de ce personnage", a-t-il expliqué à EW.

CBS Erinn Hayes, Kevin Can Wait Après juste une saison dans la comédie de CBS, il y a eu du changement. Erinn Hayes, qui jouait la femme de Kevin James, est partie à cause d'un changement créatif. Mais si l'on se fie à son tweet, la décision n'a pas été mutuelle : "C'est vrai, on m'a virée de la série. C'est très triste, car j'ai vécu une super expérience avec la saison 1. Merci à nos merveilleux fans pour tout leur soutien." Kevin est ensuite passé à autre chose, en quelque sorte, avec son ancienne co-star Leah Remini.

ABC Jennifer Morrison, Once Upon a Time Emma Swan quitte Storybrooke. Jennifer Morrison a annoncé son départ de Once Upon a Time, mais est ensuite apparue dans un épisode de la 7e saison pour faire ses adieux à son personnage, qui a eu le droit à une fin heureuse dans un autre univers. Elle est aussi apparue dans le dernier épisode de la série.

ABC Connie Britton, Nashville Vous avez tous entendu les rumeurs sur la sortie de Connie Britton de la série une fois qu'elle a été reprise par la chaîne CMT, mais l'intéressée les a minimisées... pendant un certain temps. Son personnage de Rayna a succombé à ses blessures suite à un accident de voiture. Elle lui a rendu hommage ainsi qu'à la série sur Instagram après la diffusion de l'épisode. "Ce fut un honneur de faire partie de cette création. Et comme elle l'aurait voulu, la série se doit de continuer. Longue vie à Rayna Jaymes", a-t-elle écrit.

ABC Stana Katic, Castle Castle sans Beckett ? Il faut y croire. Après avoir résolu des affaires criminelles pendant huit saisons et être tombée amoureuse, Stana Katic a été remerciée par ABC (ainsi que sa co-star Tamala Jones) avant une possible saison 9, laissant Nathan Fillion, alias Richard Castle, seul pour tout faire, si jamais la série venait à reprendre. Suite à l'annonce-surprise, Stana Katic a envoyé un communiqué à E! News : "Au lieu d'être une distraction de cette incroyable expérience, je voudrais dire que je suis très reconnaissante envers ABC de m'avoir donné l'occasion de faire partie d'une série adulée. Merci aux fans." Il n'y a, au final, pas eu de saison 9 et la série s'est arrêtée à la saison 8.

Tina Rowden/FOX Nicole Beharie, Sleepy Hollow C'est malheureusement vrai : Nicole Beharie, la star de Sleepy Hollow, a confirmé à l'issue de la saison 3 que son personnage d'Abbie Mills était bien mort. Donc pas de retour surnaturel pour une 4e saison potentielle de la série. La série a continué sans elle pour une saison de plus avant d'être annulée.

CBS Michael Weatherly, NCIS After 13 years with the show, Michael Weatherly, who was with the series from the start, announced he would be leaving NCIS. "He is a valued part of the CBS family, and the immense charm and talent he brings to the screen as 'Very' Special Agent Tony DiNozzo has helped make NCIS what it is today—the No. 1 drama in the world," CBS said in a statement. "We thank Michael for all of his contributions to this successful franchise and look forward to continuing to develop projects with him as part of our ongoing development deal."

The CW Nina Dobrev, The Vampire Diaries TVD's Les fans de la première heure sont restés sans voix quand l'actrice principale a révélé qu'elle quitterait la série après six saisons... et qu'elle se poursuivrait sans elle. Les mordus de Delena et Stelena étaient anéantis. "J'ai toujours su que je souhaitais que I'histoire d'Elena dure six saisons, et, pendant ces six années, j'ai vécu l'aventure de toute une vie", a écrit Nina Dobrev dans une lettre ouverte. "Je me suis fait de très bons amis, des gens qui font désormais partie de ma famille et que j'aimerai toujours." À toute, snif ! Dobrev est revenue pour le dernier épisode de la série pour donner à Elena et Katherine une digne fin.

Greg Gayne/NBC/NBCU Photo Bank via Getty Images Kal Penn, Dr House Que faire quand on joue dans une des meilleures séries de la télé, mais qu'on vient de décrocher un job à la Maison-Blanche ? Si on s'appelle Kal Penn dans Dr House, votre personnage se suicide et vous allez bosser pour Barack Obama !

NBC Christopher Meloni, New York Unité Spéciale Pendant 12 saisons, la série a tourné autour du duo Benson et Stabler… jusqu'à ce que Christopher Meloni quitte la série après d'intenses négociations contractuelles. Tout le monde pensait qu'un terrain d'entente serait trouvé et que les deux inspecteurs continueraient d'arrêter les méchants, mais ça ne s'est pas passé ainsi et Olivia Benson s'est retrouvée sans Elliott Stabler. Depuis, la série est revenue de plus belle et en est à sa 17e saison.

CBS Cote de Pablo, NCIS : enquêtes spéciales Ziva est partie de son plein gré. Cote de Pablo a expliqué son départ de la série à succès de CBS après près de 200 épisodes, en précisant qu'il s'agissait d'une décision personnelle. "Ma décision de partir est une décision personnelle et je préférerais ne pas en dire plus", a-t-elle déclaré. "L'idée de partir ne remonte pas à très longtemps. Ce fut une décision incroyablement difficile, parfois terrifiante à prendre." Sa sortie a choqué de nombreux fans, surtout ceux qui appréciaient sa relation avec le personnage interprété par Michael Weatherly.

HBO Christopher Abbott, Girls Marnie (Allison Williams) et Charlie (Christopher Abbott) étaient enfin heureux… mais c'est là qu'Abbott a quitté la série entre deux saisons, en expliquant qu'il ne se sentait pas proche du monde imaginé par Lena Dunham.

Paul Drinkwater/NBCU Photo Bank Kellie Martin, Urgences À chaque fois que quelqu'un quittait Urgences, la même question revenait inlassablement : "Pourquoi quitter la série la plus hot du moment ?" Kellie Martin, dont le personnage de Lucy Knight était une étudiante en médecine promise à un brillant avenir, a donné plusieurs raisons à son départ, y compris une tragédie personnelle pendant son passage dans la série. Lucy a été brutalement poignardée par un patient, une mort qui a hanté les téléspectateurs de la série à jamais.

ABC Photo Archives/ABC via Getty Images David Caruso, New York Police Blues Dans la série "Est-ce qu'il vient vraiment de quitter une des plus grosses séries du moment ?", David Caruso a quitté New York Police Blues après un an, à cause de problèmes contractuels. Il voulait plus d'argent. Il n'en a pas obtenu plus.

ABC Michael Vartan, Alias La sortie officielle tardive de Michael Vartan de la série d'espionnage reste un mystère, mais il s'est dit qu'elle était due à sa rupture avec sa co-star Jennifer Garner (il est tout de même revenu à la fin de la série, après qu'on a appris que son personnage avait simulé sa propre mort). Les fans n'étaient PAS contents.

Macall B. Polay / HBO Michael Pitt, Boardwalk Empire La série à succès de HBO a choqué ses fans quand Jimmy Darmody a été tué dans le dernier épisode de la saison 2. Si on a murmuré que le comportement de Michael Pitt pendant le tournage posait problème, les producteurs ont toujours maintenu qu'il s'agissait d'une décision artistique.

WB Shannen Doherty, Charmed et Beverly Hills Shannen Doherty, la bad girl de la télé, a quitté Beverly Hills après quatre saisons, soi-disant pour des histoires de mauvais comportement. Elle a repris son rôle de Brenda Walsh en 2008 dans 90210 Beverly Hills Nouvelle génération. L'actrice a quitté la grande série, Charmed, après trois saisons, encore une fois après des rumeurs de problèmes et de disputes sur le plateau. Dans la série, Brenda est partie en cours d'art dramatique et Prue de Charmed a été tuée.

Vivian Zink/ABC Katherine Heigl et T.R. Knight, Grey's Anatomy Katherine Heigl's Le départ de Katherine Heigl a moins choqué, à cause de ses commentaires indiquant qu'elle n'avait pas assez de répliques pour être nominée et qu'elle était obligée de passer beaucoup de temps à l'hôpital à cause de ses horaires de tournage. Le départ de T.R. Knight a davantage été un choc, et il a mis en avant le manque d'histoire et de développement de son personnage dans la série, au cours d'une interview avec EW. Bien évidemment, Shonda Rhimes n'avait pas la patience de voir des acteurs lui tenir tête, et Izzy et George ont été éliminés de la série dramatique d'ABC.

PBS Dan Stevens, Downton Abbey Après beaucoup de hauts et de bas, Dan Stevens, alias Matthew Crawley, a finalement eu la fille et un enfant… avant de mourir. Le départ de Dan Stevens de la série en a énervé plus d'un — où était la fin heureuse ? — et cela a même agacé sa co-star Michelle Dockery, mais cela a finalement été bénéfique pour la série et le personnage de Lady Mary incarné par l'actrice.

CBS Josh Charles, The Good Wife Le départ de Josh Charles de The Good Wife a été aisément un des secrets les mieux gardés de la télé. Oui, sa mort a été étonnante, mais le fait que les producteurs aient réussi à la cacher est une réussite en soi. Julianna Margulies, la star de la série, a convaincu Josh Charles de rester pendant les 15 premier épisodes de la saison 5 pour lui trouver une sortie adéquate. Il fallait que son personnage soit tué pour qu'il ne soit plus une possibilité pour Alicia.

MTV Crystal Reed, Teen Wolf Après trois saisons, Crystal Reed est allé voir les producteurs en leur demandant de partir pour pouvoir tenter d'autres aventures. Préférant ne pas prévenir ses fans, les téléspectateurs ont été abasourdis de voir Allison mourir dans les bras de Scott, son premier amour, dans l'avant-dernier épisode de la saison 3. "C'est intéressant quand un acteur vous dit : « J'ai envie d'essayer un truc nouveau »", nous avait expliqué Jeff Davis à propos du départ de certains acteurs (Colton Haynes, Daniel Sharman et Tyler Hoechlin sont tous partis). "Vous devez vous préparer à dire : « Est-ce qu'on peut te convaincre de rester ? » Et en tant que producteur, je ne veux pas que qui ce soit travaille sur la série en voulant passer à autre chose."

The CW Colton Haynes, Arrow Sans que les fans le sachent, Colton Haynes, à peine débarqué de Teen Wolf, a signé un contrat de seulement deux ans pour incarner Roy, un choix inhabituel pour le studio. Arrow a ensuite choqué ses fans en simulant dans un premier temps la mort de son personnage principal, avant de révéler qu'il s'agissait d'une mauvaise blague. Cela lui a laissé la possibilité de rempiler (ce qu'il a fait, et ce qu'il refera).

ABC/Kelsey McNeal Patrick Dempsey, Grey's Anatomy Meredith a perdu son Derek au cours d'un rebondissement inattendu. Patrick Dempsey a été tué, obligeant le personnage joué par Ellen Pompeo à vivre sans son Dr Mamour. Shonda Rhimes, la créatrice de la série, a cité la même raison que pour The Good Wife de tuer son personnage. "La décision de tuer le personnage comme on l'a fait n'a pas été difficile, car quelles étaient les alternatives ?", a déclaré Shonda lors de la tournée de presse Summer TCA 2015. "Derek aurait pu quitter Meredith, en la laissant frustrée, mais pour quelle raison ? Cela aurait suggéré que leur histoire d'amour n'était pas vraie, que ce qu'on avait dit depuis 11 ans était un mensonge et que le Dr Mamour n'était pas le Dr Mamour. Pour moi, c'était insoutenable."

FOX Mischa Barton, Newport Beach Newport Beach sans Marissa Cooper ? L'idée même était une hérésie à la grande époque de la série de Fox… mais c'est pourtant bien ce qui est arrivé. Des rumeurs sur le fait qu'il s'agissait d'une décision ou non de Mischa Barton ont circulé pendant des années, mais Josh Schwartz a fini par dire qu'il s'agissait d'une décision commune pour rebattre les cartes de la série.