Cardi B partage une photo en pied de sa fille, Kulture, en plein câlin avec Offset

Cardi B et Offset se sont réconciliés depuis leur rupture mouvementée et les nombreux gestes publics d'Offset pour la reconquérir. Offset lui a présenté des excuses publiques dans la chanson "Don't Lose Me", où il se repent de son infidélité. Il dit au début de la chanson : "Et je te demande pardon, tu me suis ? De t'avoir brisé le cœur, d'avoir brisé nos promesses, brisé ma promesse à Dieu, et d'être un, un, mari égoïste et pourri, tu me suis ? J'essaie- j'essaie d'être une meilleure personne. Je veux te le dire..."

Il a dit à Esquire lors d'une récente interview que tout allait "bien" entre les parents. Il a confié : "On est plus ouverts l'un envers l'autre, on élève notre bébé et on y va doucement."