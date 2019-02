Les 8 moments choc des Oscars 2019

La grande question était de savoir si les Oscars 2019 allaient être plus forts que les polémiques avant la cérémonie.

Aucune édition ne semblait plus mal partie que cette année, entre l'ajout — puis l'abandon au vu des réactions hostiles — de la catégorie du Meilleur film populaire, la décision de ne pas avoir de maître de cérémonie pour la première fois depuis 30 ans, après l'affaire Kevin Hart, sans compter l'idée de remettre des Oscars techniques pendant les coupures publicitaires.

Et n'oublions pas la polémique quand on a appris que tous les nominés dans la catégorie Meilleure chanson originale n'allaient pas se produire pendant la cérémonie. L'idée a été également abandonnée (même si Kendrick Lamar n'était pas disponible, et que "All the Stars" tirée de Black Panther n'a pas été chantée dimanche soir). Et que dire des controverses autour de presque tous les longs-métrages nominés dans la catégorie Meilleur film.

Mais si l'on sait quelle émission devrait concourir dans la catégorie Meilleure émission de variété ou musicale aux Emmys, la plus grande soirée d'Hollywood a-t-elle réussi à sauver les meubles et à nous offrir de grands moments au cours de la cérémonie ? Voici ce qu'il fallait retenir pour le meilleur et pour le pire :