Les réactions de Spike Lee méritent leur propre prix aux Oscars 2019

Un peu plus tôt pendant la cérémonie, Awkwafina et John Mulaney remettaient un Oscar et l'actrice de Crazy Rich Asians a évoqué en plaisantant sa rencontre avec le réalisateur de Do The Right Thing. L'intéressé avait l'air extrêmement perplexe et sa grimace a rapidement fait le buzz.

La star de 61 ans a vécu un autre grand moment quand Barbra Streisand a prononcé un petit discours pour présenter BlacKkKlansmen – J'ai infiltré le Ku Klux Klan. Elle a dit du film qu'il était "très réaliste, très amusant et pourtant horrible", avant d'ajouter que Spike Lee et elle avaient développé leur amitié sur Twitter. "J'ai dû en parler sur Twitter, et dire tout le bien que j'en pensais, et puis j'ai reçu un joli remerciement de Spike en personne. Et après ça, la conversation a été très facile parce qu'on a tous les deux grandi à Brooklyn. Et Spike, on aime tous les deux les chapeaux", a-t-elle précisé.

Spike s'est alors levé et a applaudi avec beaucoup d'enthousiasme.