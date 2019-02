Tout ce que vous n'avez pas vu à la télé pendant les Oscars 2019

À un moment, lorsqu'ils étaient debout, Jennifer Lopez a mis sa main sur le dos d'Alex Rodriguez et l'a laissée glisser un peu sur ses fesses. J.Lo est allée discuter un peu avec Gaga et Cooper avant qu'ils chantent ensemble.

Irina Shayk a applaudi son chéri quand Gaga et lui ont interprété "Shallow" sur scène, et s'est levée pour les applaudir quand la chanson s'est terminée. Cooper a serré Gaga dans ses bras après et l'a même soulevée un peu. Les co-vedettes se tenaient la main quand elles ont repris leur siège et ont eu droit à une standing-ovation de la salle.

Apparemment, il y avait le silence complet dans le bar au cours de leur chanson électrisante.

Spike Lee et BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Klux Klan ont remporté l'Oscar du Meilleur scénario adapté, ce qui leur a valu une standing-ovation. Cooper était l'un des premiers à se lever et à acclamer Lee et son équipe. Gaga a applaudi chaudement le discours puissant de Lee. "Mobilisons-nous, soyons du côté juste de l'histoire. Faisons le bon choix moral, choisissons l'amour plutôt que la haine", a-t-il déclaré au cours de son discours. "Let's do the right thing!" ("Faisons ce qu'il faut !")

En plus de faire référence à son film Do The Right Thing, qui a 30 ans cette année, il portait aussi les bagues avec les mots "Love" (Amour) et "Hate" (Haine) que Radio Raheem portait dans son film.