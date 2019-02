Oscars 2019 : la liste complète des vainqueurs

Joyeux dimanche des Oscars !

C'est le grand jour, les Oscars 2019 commencent ce soir à 17 h, heure californienne, et on a du mal à retenir notre enthousiasme. Pour ce qui est du cinéma et du monde du showbiz dans son ensemble, les Oscars, c'est la plus grande cérémonie qui soit et on a hâte de voir ce qui va s'y passer... sans maître de cérémonie pour la première fois en 30 ans.

Les stars des plus grands films de l'année comme A Star Is Born, La Favorite, Black Panther, Green Book : sur les routes du sud et bien d'autres encore feront bientôt leur entrée au Dolby Theatre de Los Angeles.

Qui gagnera cette statuette si convoitée et montera sur scène pour faire ses remerciements ? Cela reste un mystère, mais tous les nominés sont dignes de gagner.

Ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'on a hâte de voir certaines de nos stars hollywoodiennes préférées comme Lady Gaga(nominée comme Meilleure actrice) et Emma Stone (nominée comme Meilleure actrice dans un second rôle) fouler le tapis rouge pour défendre leurs films et, espérons-le, repartir gagnantes.