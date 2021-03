Kourtney Kardashian et Travis Barker passent une soirée ensemble à Malibu

Voisin-voisine !

Dimanche, Kourtney Kardashian a fait une virée à Malibu en compagnie de Travis Barker, le batteur de Blink-182, et d'autres proches. Les deux sont amis depuis des années et vivent dans la même enclave résidentielle protégée à Calabasas.

Kourtney et Travis ont dîné dans le célèbre restaurant de sushis Nobu à Malibu, un lieu très prisé de la famille Kardashian-Jenner et des stars en général. La starlette était chic avec un haut noir et un blouson assorti, un pantalon avec un imprimé peau de serpent et des bottines. Kourtney et Travis ont ensuite été photographiés dans le Land Rover de la maman de Mason.

"Ils ont dîné à Nobu avec les enfants parce qu'ils s'entendent bien. C'était un dîner en famille. Ils sont amis depuis des années. Ils vivent dans le même quartier depuis longtemps et ils se voient à l'église et avec leurs enfants", rapporte une source à E! News. "Ils ont déjà passé du temps ensemble à de nombreuses reprises et se réunissent souvent avec leurs enfants pour regarder des films ou pour manger une glace. Ils passent toujours un bon moment ensemble. C'est un type sympa, et leurs enfants s'entendent vraiment très bien. Kourtney invite ses enfants à jouer chez elle, et il fait de même."

Notre source ajoute : "C'est une vraie amitié."