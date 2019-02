Lady Gaga, Bradley Cooper et toutes les stars hollywoodiennes au déjeuner des nominés aux Oscars 2019

On verra toutes ces stars nominées pour leur interprétations exceptionnelles lors de la cérémonie annuelle qui se déroulera le 24 février. Rami Malek , Glenn Close , Mahershala Ali et Mark Ronson étaient aussi présents lors de ce déjeuner et ont accepté de prendre la pose pour les photographes.

Netflix Marina de Tavira "Je suis si honorée par cette nomination, merci à l'Académie pour cette reconnaissance époustouflante", a déclaré Marina, nominée comme Meilleure actrice dans un second rôle. "Je serai à jamais reconnaissante à Afonso Cuarón de m'avoir confié ce personnage magnifique et merci à Netflix d'avoir permis à ce film d'être visible dans le monde entier. Je partage cela avec Yalitza et toute l'équipe incroyable qui a travaillé sur ROMA."

Alex Bailey/Twentieth Century Fox Film Corporation Rami Malek "Merci à l'Académie d'avoir reconnu le travail de tous les acteurs et de toute l'équipe technique qui ont permis de faire ce film", a déclaré celui qui est nominé comme Meilleur acteur. "J'ai pris beaucoup de plaisir à jouer Freddie Mercury et je suis profondément touché et ravi de recevoir cet honneur."

Letitia Wright "Une page de l'histoire a été écrite à nouveau ce matin", a déclaré l'actrice sur Twitter. "7 #NominationsAuxOscars dont Meilleur film ! Dieu est vraiment incroyable. Merci à tous pour votre amour et votre soutien. Franchement, on a fait ce film avec amour et on voulait inspirer le monde entier. Merci ! @TheAcademy @theblackpanther #Oscars."

Paul Drinkwater/NBCUniversal Alfonso Cuarón "Merci à l'Académie d'avoir nominé ROMA dans toutes ces catégories", a écrit le réalisateur. "L'expérience humaine est la même partout, et c'est formidable qu'un film en noir et blanc sur la vie au Mexique soit reconnu dans le monde entier. Nous vivons un grand moment du cinéma où le public accueille la diversité. Ce genre de visibilité pousse notre industrie vers l'avant et permet à de nouvelles voix et de nouvelles perspectives d'émerger. Cela montre que nous sommes parvenus un peu tard à mettre au premier plan l'histoire de ces personnes invisibles qui nous entourent : les domestiques et les femmes indigènes. Je partage cet honneur avec mes acteurs, mon équipe technique, mes producteurs et, avant tout, ma famille et le Mexique."

Participant Media/DreamWorks Pictures Mahershala Ali "J'aimerais remercier l'Académie d'avoir reconnu mon travail aux côtés des interprétations extraordinaires des autres nominés. J'ai eu la chance d'avoir collaboré avec Viggo Mortensen et Peter Farrelly, et j'aimerais aussi les féliciter pour leurs nominations", a déclaré celui qui est nominé comme Meilleur acteur dans un second rôle. L'acteur de Green Brook : sur les routes du sud a ajouté : "À travers le Dr Donald Shirley, j'ai eu le plaisir de naviguer les circonstances sous les traits d'un génie profond, doué et compliqué. Un homme qui avait de l'expérience et un éventail de qualités que je n'avais encore jamais vus au cinéma. Je suis extrêmement reconnaissant des leçons que j'ai apprises à travers ses batailles et ses réussites. J'espère sincèrement que la musique du Dr Shirley et sa contribution unique à notre culture continueront d'être découvertes, partagées et appréciées."

Alfonso Cuarón Yalitza Aparicio "De la première audition à ce matin, mon parcours avec ROMA a été extraordinaire", a déclaré la nominée comme Meilleure actrice. "Étant moi-même fille d'une domestique indienne du Mexique, je suis fière que ce film puisse aider ceux d'entre nous qui se sentent invisibles à être vus. Je serai éternellement reconnaissante à l'Académie d'avoir nominé ROMA. C'était un vrai honneur de faire partie de la vision d'Alfonso. Félicitations à Alfonso, tous les acteurs et l'équipe technique, et ma chère amie Marina De Tavira. Je suis très touchée et honorée. Merci."

Matt Kennedy / Annapurna Pictures 2018 © Annapurna Pictures Amy Adams "Merci infiniment à l'Académie pour cette reconnaissance", a écrit la star de Vice, prétendante au titre de Meilleure actrice dans un second rôle. "C'est un honneur d'être nominée pour un film que j'ai adoré faire. Je remercie Adam d'avoir écrit un scénario aussi riche et d'avoir créé un environnement de travail aussi merveilleux. Je tiens aussi à féliciter les autres nominés, les gens de mon équipe et de l'équipe technique, et tous ceux qui ont travaillé d'arrache-pied sur ce film !"

Annapurna Pictures Regina King "Waouh, waouh, waouh", a déclaré la nominée comme Meilleure actrice dans un second rôle pour Si Beale Street pouvait parler. "Le mot qui me revient le plus souvent, c'est « fière ». Fière de nos acteurs et notre équipe technique pour tout le travail qu'ils ont fait afin de réaliser cette histoire incroyable et d'actualité. Je suis reconnaissante à Barry Jenkins d'avoir créé ce rôle magnifique à partir des mots du grand James Baldwin. Collaborer avec Barry restera un des plus grands moments de ma carrière, et cette reconnaissance est la cerise sur la gâteau ! Et merci à l'Académie !"

Yorgos Lanthimo/Twentieth Century Fox Emma Stone "Travailler sur La Favorite aux côtés de mes amies de talent, Olivia Colman, Rachel Weisz, et toute l'équipe, était vraiment incroyable", a déclaré celle qui est nominée comme Meilleure actrice dans un second rôle. "Chaque jour, je me sentais reconnaissante et, aujourd'hui, je me sens honorée par cette nomination. Yorgos a créé ce palais pour nous permettre de jouer. Je lui suis à jamais redevable, ainsi qu'à l'équipe qui a donné vie à cette vision insensée. Merci à Fox Searchlight pour son soutien incommensurable et merci à l'Académie de reconnaître notre travail."

Matt Kennedy / Annapurna Pictures Sam Rockwell "Nom de Dieu ! C'est un vrai honneur d'être à nouveau reconnu par l'Académie cette année", a déclaré le nominé comme Meilleur acteur dans un second rôle. "Vice est un film tellement spécial et important, et je suis ravi pour Adam, Christian, Amy, Hank, les autres acteurs et toute l'équipe technique."

Neal Preston/Warner Bros. Bradley Cooper "Tous les gens qui ont travaillé sur le film ont vraiment pris le risque de s'exposer, dans l'espoir que ce faisant, les gens se lieraient et ressentiraient quelque chose de profond et personnel, la façon dont les films me font me sentir depuis que je suis gamin", l'acteur et réalisateur a déclaré. "Quand j'ai eu cette occasion, j'ai su que je devais tout risquer parce que je n'aurai peut-être pas d'autre chance, alors, être là aujourd'hui dans une salle où les gens qui ont vu le film parlent de ce qu'il leur fait ressentir, quelque chose de profond — cette chose humaine simple — le fait que nous ayons besoin de l'autre — et que l'Académie le reconnaisse ce matin — je suis tellement reconnaissant."

Lupita Nyong'o "Sept #NominationsOscars pour #BlackPanther dont Meilleur film !!" a écrit l'actrice sur Twitter avec une vidéo des acteurs du film s'étreignant. "C'est notre réaction la première fois où nous avons vu des images du film, et nous ressentons encore la même chose aujourd'hui Merci @ TheAcademy !

# WakandaPourToujours # Oscars."

Sony Pictures Glenn Close "Tout ce qui a eu trait au film a été une pure joie", l'actrice nominée à l'Oscar de la Meilleure actrice a déclaré. "Bjorn Runge est un réalisateur formidable ! Jonathan Pryce est un partenaire inspiré. Je suis très fière d'être dans un petit film qui a une telle résonance auprès de tant de gens. Je suis particulièrement fière d'avoir partagé la création de ce personnage avec ma fille que j'adore, Annie. Très reconnaissante !"

Jamie McCarthy/Getty Images for National Board of Review Barry Jenkins "Je suis toujours à l'étranger quand les nominations sont annoncées et je ne les regarde pas", a expliqué le réalisateur sur Twitter. "Mon attaché de presse me glisse des mots sous ma porte et je les trouve à mon retour. BEAUCOUP d'amour de la part de la famille ⁦@BealeStreet ⁩ à la REINE @Regina King ⁦ et ma main droite @NicholasBritell ⁦ pour leurs nominations aux Oscars !!!"

Mary Cybulski; © 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation Richard E. Grant "Pour un garçon qui a grandi au Swaziland, le plus petit pays de l'hémisphère sud, devenir acteur semblait un rêve impossible à réaliser, sans parler d'être nominé à un Oscar", le nominé à l'Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle a déclaré. "Je lévite littéralement !!"

