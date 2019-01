Le chanteur de R&B James Ingram vient de nous quitter à 66 ans

La star a aussi été nominée deux fois aux Oscars. En 1993, ce fut pour la chanson "The Day I Fall in Love" dans Beethoven 2 et l'année suivante, ce fut pour "Look What Love Has Done" dans le film Junior avec Arnold Schwarzenegger.

James Ingram a également collaboré avec le célèbre musicien et producteur Quincy Jones. Le duo a ainsi co-écrit le hit "P.Y.T. (Pretty Young Thing)" pour Michael Jackson et a travaillé ensemble sur la bande originale de La Couleur pourpre. Le chanteur est aussi apparu dans l'album "Back on the Block" de Jones.

Il a également travaillé avec d'autres chanteurs tels que Linda Ronstadt, Ray Charles ou encore Patti Austin. James Ingram a eu de nombreux succès tout au long de sa carrière, dont "Baby, Come to Me" et "Somewhere Out There".