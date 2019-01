Découvrez les préparatifs aux SAG Awards 2019 grâce aux Instagrams et Twitpics

Préparez-vous à voir des looks sensass envahir vos réseaux sociaux, car les 2019 SAG Awards, c'est en ce moment !

Toutes les plus grandes stars hollywoodiennes se sont mis sur leur 31 pour passer une soirée glamour et, heureusement pour leurs fans, elles aiment poster des photos des préparatifs. Les starlettes ont partagé les meilleures photos de leurs séances d'habillage et de maquillage et les hommes ont posté leurs photos les plus élégantes. Et il y a des stars qui ne cachent rien et nous montrent que parfois, il faut souffrir pour être belles... comme Steph Shepherd.

Même si vous allez sûrement voir ces stars lors de la cérémonie, on s'est permis de rassembler tous les moments glamour, marrants et pris sur le vif pour votre plus grand plaisir.

Pour découvrir toutes ces photos, parcourez notre galerie ci-dessous !