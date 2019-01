Oscars 2019 : Bradley Cooper, Lupita Nyong'o et d'autres stars réagissent à leurs nominations

C'est l'époque la plus merveilleuse de l'année : la saison des remises de prix !

Kumail Nanjiani et Tracee Ellis Ross ont annoncé les nominés des Oscars 2019 mardi. Roma et La Favorite sont en tête avec 10 nominations chacun. A Star Is born et Vice sont aussi en tête de peloton, avec huit nominations chacun. De plus, Black Panther a reçu sept nominations et est rentré dans les annales en devenant le premier film issu d'une BD à être nominé comme Meilleur film. Mais les fans devront attendre le grand soir pour savoir qui va gagner.

Bien sûr, les nominés étaient ravis de cette reconnaissance.

"Tous ceux qui ont travaillé sur ce film ont pris des risques, dans l'espoir que ce faisant, les gens se retrouveraient et ressentiraient quelque chose de profond et de personnel, et c'est le sentiment que le cinéma me donne depuis que je suis gamin", a dit Bradley Cooper, qui a été écarté dans la catégorie Meilleur réalisateur. "Quand j'ai eu cette opportunité, je savais que je devais tout risquer, parce que je n'aurai peut-être jamais une autre chance, alors être ici aujourd'hui et savoir que les gens qui ont vu le film expriment que ça leur a fait ressentir des choses profondes — cette chose humaine si simple : le fait qu'on ait besoin les uns des autres — et que l'Académie le reconnaisse ce matin... j'en suis empli de gratitude."

Lupita Nyong'o a aussi fêté la reconnaissance de son film.