Kim Kardashian confirme que Kanye West et elle attendent un 4e enfant

"Kim et Kanye le savent depuis un petit moment et ils sont très contents. Il leur restait un embryon masculin et ils sont ravis que ça ait marché", a déclaré notre source. "Kim a toujours voulu quatre enfants, et avoir deux garçons et deux filles, ça semble parfait. Ils ont été très satisfaits de l'expérience la première fois et ils sont reconnaissants d'avoir un autre bébé."

La propriétaire de KKW Beauty avait aussi fait appel à une mère porteuse pour avoir Chicago West, née le 15 janvier 2018 (joyeux anniversaire, Chicago !). Kim et Kanye ont choisi une mère porteuse pour des questions de santé. La star de 38 ans a souffert de placenta accreta lors de ses grossesses, et on lui a dit qu'elle pourrait "saigner à mort" si elle tombait à nouveau enceinte.