Miley Cyrus rédige la plus belle lettre d'amour à Liam Hemsworth pour son anniversaire

Continuant de s'extasier sur son homme, Cyrus s'est exclamée : "J'adore toutes ces petites lignes autour de tes yeux quand tu ris et que tu regardes le soleil... J'adore qu'on partage un langage commun... même si, parfois, ce n'est qu'un regard. J'adore m'asseoir avec toi sur le canapé à manger chinois quand on a trop bu la veille. J'adore aller à une soirée quelconque et me rappeler que tout le monde est faux cul et la chance que j'ai de partager ma vie avec quelqu'un d'aussi AUTHENTIQUE. J'adore ta façon de toujours écouter et de me prêter attention... (Même quand c'est sur RuPaul's Drag Race)."

Revenant sur leurs noces récentes, l'interprète de "Malibu" a ajouté : "J'adore avoir un compagnon avec qui me brosser les dents et que tu me brosses les cheveux quand je suis trop paresseuse. J'adore quand tu rétrécis mon T-shirt préféré dans le sèche-linge... parce qu'avoir un petit copain (oh mon Dieu, j'ai presque oublié que tu étais mon mari maintenant) qui fait la lessive, y a rien de mieux au monde."

Elle a ensuite détaillé quelques-uns de leurs loisirs préférés.

"J'adore attendre mon tour et partager avec toi", a-t-elle écrit. "J'adore faire de longues virées, parfois sans but. J'adore ta façon de t'asseoir et de m'écouter composer une nouvelle mélodie à la guitare pendant des heures... J'adore ta façon de marmonner à haute voix quand tu lis un nouveau scénario ou un livre. J'adore que tu apprennes et mûrisses. J'adore écrire des chansons sur toi au piano. J'adore que tu me laisses être MOI-MÊME."