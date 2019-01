La fille de R. Kelly qualifie son père de "monstre" suite aux accusations à son encontre

"Malheureusement, suite à mes propres réflexions et suite à tout ce que ma famille a enduré à cause de lui, ses choix de vie et son nom de famille, cela fait des années que mon frère et ma sœur ne l'ont pas vu ou ne lui ont pas parlé", a-t-elle poursuivi. "Pour les mêmes raisons, voire plus, ma mère [Andrea Lee] n'a pas vu ou parlé à mon père depuis des années. Ma mère, mon frère, ma sœur et moi ne pardonnerons, ni ne soutiendrons jamais AUCUNE des choses négatives qu'il a faites ou qu'il continue à faire dans sa vie."

"Après avoir enduré tout ce que j'ai enduré dans la vie, je ne souhaite à personne de ressentir la douleur que j'ai pu ressentir", a ajouté Buku pour ses abonnés. "On me rappelle à quel point mon père est horrible, qu'on devrait tous le dénonceri, on fait des commentaires grossiers sur ma famille, on fabrique des fausses preuves sur notre implication à ma mère, mon frère, ma sœur, et moi. Ça n'aide pas ma famille (ma sœur, mon frère, et ma mère) à guérir. Ça ne crée pas non plus un espace sûr pour les autres victimes, afin qu'elles s'expriment."