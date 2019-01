Lady Gaga s'excuse pour la chanson "tordue" de R. Kelly, "Do What U Want"

Partageant le même mot sur ses comptes Facebook, Instagram et Twitter mercredi, Gaga a été très claire : "Je soutiens quiconque a jamais été victime d'agression sexuelle."

"Je soutiens ces femmes à 1 000 %, je les crois, je sais qu'elles souffrent, et je suis convaincue que leurs voix doivent être entendues et prises au sérieux. Ce que j'entends au sujet des allégations contre R. Kelly est absolument terrifiant et indéfendable. En tant que victime d'une agression sexuelle moi-même, j'ai fait la chanson et le clip à une période sombre de ma vie, mon intention étant de créer quelque chose d'extrêmement rebelle et provocateur parce que j'étais en colère et que je n'avais pas encore géré le traumatisme qu'il y avait eu dans ma propre vie. La chanson s'appelle "Do What U Want (With My Body)". Je crois qu'il est évident que mon esprit était explicitement tordu à l'époque", a dit l'artiste de 32 ans. "Si je pouvais revenir en arrière et parler à mon moi plus jeune, je lui dirais de suivre la thérapie que j'ai suivie depuis, de façon à pouvoir comprendre l'état confus post-traumatique dans lequel j'étais — ou bien si la thérapie n'était pas disponible pour moi ou quelqu'un dans ma situation — de demander de l'aide et de parler le plus ouvertement et honnêtement possible de ce qu'on a subi."

Gaga, qui a révélé dans le Howard Stern Show en 2014 qu'elle a été violée, adolescente, a promis de faire son possible pour rectifier les choses. "Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux aller de l'avant et continuer de soutenir les femmes, les hommes et les gens de toutes les identités sexuelles, de toutes les ethnies, qui sont victimes d'agression sexuelle. J'ai montré mon point de vue sur le problème et sur d'autres de nombreuses fois au cours de ma carrière. Je partage ceci non pas pour me donner des excuses, mais pour m'expliquer. Avant que ça nous arrive, on ne sait pas ce que ça fait", a dit la chanteuse primée. "Mais je sais ce que je ressens maintenant."