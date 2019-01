Reese Witherspoon se confie et pose avec sa mère et sa fille pour Vogue

Aujourd'hui, elle est heureuse en ménage avec Jim Toth, elle a eu un deuxième fils et continue d'allonger sa longue liste d'accomplissements. Elle a fondé sa marque d'art de vivre, Draper James, et sa société de production, Hello Sunshine. Elle a aussi écrit un livre, Whiskey in a Teacup: What Growing Up in the South Taught Me About Life, Love, and Baking Biscuits, et a mené le mouvement Time's Up. En plus de cela, elle a tenu un tas d'autres rôles. On l'attend bientôt dans la deuxième saison de Big Little Lies et The Morning Show.

Après avoir passé des années à "se cogner la tête contre les murs" pour se battre pour la vie et le travail qu'elle voulait, elle a enfin réussi à se faire une place.

"Je ne m'imaginais pas un seul instant que ça arriverait", a-t-elle déclaré à Vogue. "On n'y est pas encore. J'ai établi une liste de tout ce dont je rêvais il y a sept ou huit ans, et ça commence enfin à se concrétiser. On dirait que je vais devoir chercher d'autre rêves."