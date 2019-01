Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde, divorce après 25 ans de mariage : voici les enjeux

"Si vous voulez mon avis, étant donné qu'il vivent dans l'État de Washington où les biens sont séparés en deux entre le mari et la femme, elle devrait toucher beaucoup de parts", a laissé entendre Luisa Kroll.

Quand on lui a demandé de nous donner un chiffre, elle a répondu : "Si elle devait toucher la moitié, ce qui est du domaine du possible, elle deviendrait la 5e personne la plus riche du monde. Elle serait de loin la femme la plus riche du monde. Elle serait plus riche que Mark Zuckerberg à l'instant. Même si elle ne recevait qu'un pour cent, elle serait tout de même milliardaire et l'une des rares personnes à l'être via un divorce."

D'après Luisa Kroll, Jeff et MacKenzie possèdent environ six propriétés aux États-Unis.

"On ne parle pas de grosses sommes, comparé aux 130 milliards de dollars, elles valent probablement 100 millions de dollars voire moins. Il faut noter une chose importante, s'ils s'arrangent à l'amiable, on ne connaîtra peut-être jamais les termes de cet accord. Il se peut qu'il fasse en sorte de contrôler les parts et il se peut que nous n'ayons jamais les détails exacts de l'accord."

