Pourquoi Justin Bieber et Hailey Baldwin repoussent leur mariage

Justin Bieber a quelqu'un à aimer... mais la date du mariage, c'est une autre histoire.

Après s'être fiancés en juillet et s'être mariés en secret dans un tribunal de New York en septembre, Hailey Baldwin et lui étaient sur leur lancée pour leur vie en tant que mari et femme. Ils envisageaient d'organiser un grand mariage ce mois-ci, selon une source, mais on dirait que ce n'est plus le cas. Mais ne vous inquiétez pas, les fans, c'est une histoire de timing.

"Ils ont un organisateur de mariage et ils espéraient qu'une date en janvier fonctionne. Ils ont hâte de fêter ça avec leurs proches et de faire une grande fête. Mais janvier est déjà là, et ils travaillent encore sur les détails et l'organisation", a expliqué la source.