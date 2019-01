Bill Murray a renversé de la vodka sur le visage de Mahershala Ali aux Golden Globes 2019

En coulisse après ses victoires aux Golden Globes, Ali a parlé à Jason Kennedy de E! de Green Book : sur les routes du Sud et de son impact.

"Ça me tenait vraiment à cœur parce que je ne me suis jamais senti aussi présent dans un projet", a partagé Ali. "Avec ce sens de la responsabilité, devoir suivre [sa co-star Viggo Mortensen] et être à la hauteur du film en tous points, à la hauteur du Dr Shirley, et sans cesse creuser et aller plus loin pour toujours trouver des vérités plus profondes."

"Donc c'était unique pour moi, car d'abord, l'histoire me tenait à cœur, le personnage aussi, et puis j'ai travaillé tous les jours, toute la journée. C'était nouveau pour moi", a dit Ali à Kennedy. "Mais j'adore être acteur, j'adore pouvoir travailler avec les intentions de ces personnages. La vie est complexe, et on a l'occasion de jouer des gens complexes et de mettre en lumière les parcours et les expériences des gens. Donc ça me tenait beaucoup à cœur, et je suis honoré d'être ici."