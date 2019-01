Les coulisses des afters des Golden Globes 2019, avec Pete Davidson, Taylor Swift, Rami Malek et les acteurs de Black Panther

Après s'être servie une coupe de champagne, Emily et son mari, John Krasinski, ont dansé au son de "Dancing Queen" d'ABBA. La star a ensuite commencé à discuter avec Anne Hathaway, "et elles ont dansé avec un verre à la main. On aurait dit une soirée pour mamans et elles se sont bien amusées. John avait l'air très amoureux d'Emily et riait en la regardant danser". Emily et Anne ont été "inséparables" toute la soirée. "Tout le monde dansait et riait."

Tandis qu'Amy Adams, Lupita Nyong'o, Bill Murray et d'autres stars se baladaient pendant la soirée, Glenn Close, la gagnante avec The Wife, "s'est mêlée à un groupe de gens au bar central et semblait encore sous le choc de sa victoire. Beaucoup de gens sont venus la féliciter et elle arborait un large sourire", se souvient une source. "Emily a discuté avec elle à plusieurs reprises et elle avait l'air très heureuse."

Joe Alwyn et Taylor Swift ont fait une brève apparition vers 1 h du matin. "Ils n'ont pas eu de gestes tendres en public, mais c'était évident qu'ils étaient ensemble. De nombreux gardes du corps les entouraient", révèle la source. "Ils se sont assis sur un canapé à une table avec un verre à la main dans le fond de la soirée et ont discuté avec plusieurs personnes. Ils se sont regardés plusieurs fois et Joe semblait vouloir s'assurer qu'elle aille bien et qu'il devine quand elle souhaiterait partir. Ils ont ensuite été escortés vers une sortie privée."