Les meilleurs moments de Sandra Oh et Andy Samberg en maîtres de cérémonie des Golden Globes 2019

Retournement de situation

Oh, vous pensiez que Sandra Oh allait vous dire de sortir vos mouchoirs parce que vous alliez pleurer en voyant les acteurs de This Is Us monter sur scène ? Et bien, non !

Sandra Oh en général

Bon, nous aimons Andy Samberg (vraiment beaucoup), et il a été fantastique dimanche soir... mais ça a été l'heure de gloire de Sandra, et à juste titre. Peut-être que la prochaine fois, elle aura le courage de présenter la cérémonie toute seule.

Ceci est l'œuvre d'une fan de Sandra Oh et nous ne nous excuserons pas, et nous attribuerons cinq étoiles à ces maîtres de cérémonie.