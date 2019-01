Les 7 moments chocs des Golden Globes 2019

On croirait rêver.

Un an après qu'un certain air de solennité se soit emparé, à juste titre, de ce qui est généralement la soirée la plus folle des remises de prix hollywoodiennes, une ambiance bon enfant s'est à nouveau installée sur la cérémonie. Co-présentés par Sandra Oh et Andy Sambergce dimanche, les Golden Globes 2019 étaient encore plus sympathique que d'habitude.

Finalement, toutes ces bonnes ondes nous ont fourni un coussin nécessaire pour amortir les chocs. Il semblerait aussi que les Golden Globe Awards ne cherchent plus à être les messagers des prochaines victoires aux Oscars. Au contraire, ils ont brouillé les pistes, en remettant leur plus grand prix à un film qui n'a pas été encensé par la critique. Mais comme la distribution est nominée également aux SAG Awards, tout est possible.