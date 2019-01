Tout ce que vous n'avez pas vu à la télé aux Golden Globes 2019

Les Golden Globe Awards 2019 sont terminés et ils nous ont offert de grands moments.

Du discours de Lady Gaga parlant du statut de la femme dans le monde musical au discours poignant de Regina King sur la parité des sexes, en passant par les fausses demandes en mariage et les noms écorchés, il s'est passé beaucoup de choses à la télé qui continueront de faire beaucoup parler.

Andy Samberg et Sandra Oh ont présenté la cérémonie et ont commencé leur monologue en se moquant de certains de leurs confrères, comme Emma Stoe qui a déclaré à la star de Killing Eve qu'elle était "désolée" de son rôle dans le film Welcome Back. En parlant de Sandra Oh, son papa était le plus fier au monde et s'est levé pour lui faire une standing ovation quand elle a remporté un Golden Globe.

Cette année, les films regorgeaient de stars de talent. A Star Is Born avec Lady Gaga et Bradley Cooper était face à Chadwick Boseman et Michael B. Jordan dans Black Panther dans la catégorie Meilleur film dramatique. Et c'était pareil dans les autres catégories cinéma et télévision.