Le tapis rouge des Golden Globes 2019 : découvrez tous les looks au fur et à mesure que les stars arrivent

Les plus grands noms du cinéma et de la télévision se réunissent pour les Golden Globes 2019 !

Présentée par l'ancienne actrice de Grey's Anatomy Sandra Oh et la star de Brooklyn Nine-Nine Andy Samberg, la cérémonie de cette année sera diffusée en direct du Beverly Hilton.

Avec six bonnes nominations en poche, Vice est le film ayant remporté le plus de nominations cette année. Pour ce qui est de la télévision, FX est au top du classement avec quatre nominations pour la série American Crime Story : The Assassination of Gianni Versace. FX a remporté un total de 10 nominations grâce à Atlanta, Pose et The Americans.

Dans la catégorie des films, La Favorite, Green Book : Sur les routes du sud et A Star Is Born sont arrivés à égalité avec cinq nominations chacun. Le Retour de Mary Poppins a également remporté quatre nominations. Black Panther et Crazy Rich Asians concourent également pour de prestigieuses récompenses, telles que celle du meilleur film dramatique pour ce qui est du premier film et celle de la meilleure comédie pour ce qui est du second.

En outre, l'association de la presse étrangère à Hollywood remettra le prix Cecil B. DeMille à Carol Burnett pour sa carrière dans l'industrie cinématographique lors de la cérémonie.

Bien entendu, avant que les vainqueurs ne soient annoncés, nous nous devons de parler de ce que toutes les stars portent sur le tapis rouge ! Suivez notre galerie relative au tapis rouge ci-dessous au fur et à mesure que les stars arrivent.