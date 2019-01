Kristen Bell et Dax Shepard se font pleurer à l'occasion de l'anniversaire de l'acteur

L'histoire d'amour entre Kristen Bell et Dax Shepard est un exemple à suivre.

Dans le dernier épisode en date du Ellen DeGeneres Show, Dax a expliqué pourquoi avoir son anniversaire aussi près de Noël et du jour de l'An est "horrible". "Enfant, c'était généralement le moment où on reprenait l'école. C'était du genre : « Joyeux anniversaire ! Allez, retourne à l'école ! » Et une fois arrivé là-bas, il y avait la récré. C'est à ce moment-là qu'ils lisaient les anniversaires au micro et que vous étiez parmi les 30 personnes qui avaient fêté leur anniversaire. Ça n'avait rien de spécial !", a déclaré en plaisantant le présentateur de 44 ans du podcast Armchair Expert à Ellen DeGeneres. "Maintenant que je suis adulte, quand j'essaie d'organiser une fête d'anniversaire, tout le monde a arrêté les féculents et ne boit plus. Toutes ces bonnes résolutions disparaissent au bout d'une semaine, mais mon anniversaire a lieu la première semaine de l'année. Impossible d'obtenir plus de six invités à ma fête d'anniversaire, et je suis à la télévision et ils savent que Kristen sera là."

Laura LaBo, la mère de Dax, était dans le public du talk-show d'Ellen DeGeneres et chaque année, la veille de l'anniversaire de l'acteur, elle lui raconte comment il est né. "C'était le cas hier soir, et Kristen était en train d'écouter l'histoire selon laquelle ma mère a commencé à avoir ses premières contractions à 23h30 alors qu'elle regardait Johnny Carson et que j'étais dans ses bras à 1h15. Et Kristen a fait : « Attendez une seconde ! Vous êtes en train de dire qu'entre les premières contractions et le moment où vous teniez le bébé il s'est passé 1 heure 40 ? » Et ma mère a répondu : « Oui »", a rapporté Dax. "J'ai fini par dire à Kristen : « Arrête de chercher la petite bête. C'est devenue une tradition. C'est comme Kim Jong-un qui ne fait que des trous en un au golf. C'est ça, l'histoire. On n'a pas besoin de connaître la vérité. On a juste besoin de fêter l'arrivée de ce drôle d'énergumène. » Certains détails ne fonctionnent pas. Je ne pense pas que Kristen participera de nouveau au mythe autour de mon anniversaire."