Moët & Chandon lèvera son verre pour la bonne cause sur le tapis rouge des Golden Globes

Depuis le début de ce programme, Moët & Chandon a versé plus de 250 000 $ à plus de 150 œuvres caritatives, fonds et causes dans tout le pays, dont la Croix-Rouge américaine, le mouvement Time's Up et l'UNICEF.

Cette année, la campagne ne sera pas confinée au tapis rouge, les téléspectateurs qui regarderont les Golden Globes chez eux pourront aussi participer, fêter l'événement et lever des fonds pour des organisations à but non lucratif de leur choix par l'intermédiaire des réseaux sociaux.

Alors pendant que vous siroterez votre Moët & Chandon en regardant les Golden Globes, sachez que vous boirez aussi pour la bonne cause. Santé !