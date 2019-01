Lady Gaga démarre sa résidence à Las Vegas avec son avatar en 3D

Mother Monster, qui avait été transportée dans un œuf géant lors des Grammys 2011, est cette fois apparue sur une plateforme en forme d'œuf suspendue au plafond avant de monter sur scène.

La star a interprété "Bad Romance", "Telephone", "Just Dance" et "Million Reasons" devant une foule enthousiaste.

Elle en a aussi profité pour chanter des morceaux qu'elle n'avait pas interprétés depuis des années, comme "The Fame" et "The Edge of Glory". Elle a également fait une reprise de "I'm Afraid of Americans" de David Bowie, sans oublier d'interpréter "Shallow", son duo avec Bradley Cooper dans A Star Is Born, pour la première fois en live.

Plusieurs stars ont assisté au spectacle dont Adam Lambert et Katy Perry, Orlando Bloom, Dave Grohl des Foo Fighters, l'acteur Jeremy Renner, les actrices Regina King et Marisa Tomei, la juge de Dancing with the Stars Carrie Ann Inaba et le groupe a capella Pentatonix.