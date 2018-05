Teilnahmebedingungen Riccardo's Dream Date Fan Edition

Die von den Teilnehmern im Rahmen des Gewinnspiels angegebenen personenbezogenen Daten werden von NBC Universal zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, gespeichert und genutzt. Eine weitergehende Verwendung findet nicht statt. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die Daten des Teilnehmers gelöscht. Verantwortliche Stelle im Sinne der geltenden Datenschutzgesetze ist die NBC UNIVERSAL Global Networks Deutschland GmbH, Geschäftssitz: Theresienstraße 47a, D-80333 München. Jeder Teilnehmer hat ein Recht auf Auskunft über die Nutzung seiner personenbezogenen Daten. Auf Verlangen wird ihm NBC Universal jederzeit über den gespeicherten Datenbestand, soweit er den Teilnehmer betrifft, vollständig und unentgeltlich Auskunft erteilen. Hierzu genügt eine E-Mail an . kontakt-e@nbcuni.com . Begehrt der Teilnehmer in diesem Zusammenhang vor Abschluss der Gewinnspiels die Löschung seiner Daten, so endet die Teilnahme an diesem. Mögliche Gewinne verfallen. Es gilt im Übrigen die Datenschutzerklärung von http://www.nbcuniversal.com/privacy-policies/privacy-german

(4) Soweit Teilnehmer im Rahmen des Gewinnspiels Bilder, Videos oder Texte hochladen, garantiert der Teilnehmer dem Veranstalter rechtmäßiger Inhaber der hierfür erforderlichen Rechte zu sein. Die Teilnehmer bestätigen durch ihre Einwilligung in die Teilnahmebedingungen, dass sie über die Nutzungsrechte an dem von ihnen zur Verfügung gestellten Bild – und Videomaterial und /oder Texten verfügen und dass der entsprechenden Verwendung keine Rechte Dritter entgegenstehen. Die Teilnehmer benötigen demnach vor dem Hochladen eines Fotos zum einen die Zustimmung des Fotografen, und zum anderen aber auch das Einverständnis der auf den eingereichten Fotos etwaigen abgebildeten Personen bzw. bei Objekten, an denen Urheber- oder Geschmacksmusterrechte bestehen, das Einverständnis des Nutzungsberechtigten. Die Nutzungsrechte müssen neben dem Senderecht insbesondere das Recht zur Verwendung im Internet (öffentliche Zugänglichmachung, inkl. innerhalb sozialer Netzwerke) und das Recht zur Verarbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung umfassen. Die Teilnehmer stellen NBC Universal diesbezüglich von allen Ansprüchen Dritter frei. Dies gilt auch für eventuelle Kosten der Rechtsverfolgung. Die Nutzungsrechte werden für einen unbegrenzten Zeitraum insoweit an NBC Universal übertragen, als dass die Videoaufnahmen im Rahmen der Produktion und im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel auf der Facebook und Instragram Page von E! Entertainment Deutschland sowie der Website www.eonline.com/deverwendet werden dürfen.

(1) Die Teilnahme erfolgt durch das Übersenden eines kurzen Videos, das der Teilnehmer von sich selbst aufnimmt (Länge: Max. 5 Min.). In diesem Video soll der Teilnehmer erklären, warum gerade er das Meet & Greet mit Jason Priestley und die Teilnahme an der TV-Produktion „Riccardo's Dream Date – Fan Edition" am 28.05.2018 in München gewinnen sollte. Dieses Video muss der Teilnehmer per E-Mail unter Angabe seines vollständigen Namens, Alters, Adresse, Telefonnummer und dem Betreff "Riccardo's Dream Date – Fan Edition" an: riccardosdreamdate@nbcuni.com schicken.

Die Dreharbeiten finden am 28.05.2018 ganztags in München statt. Es ist möglich, dass die Dreharbeiten auch nachts stattfinden. Anreise (Bahn 2.Klasse) und ggf. eine Übernachtung für den Gewinner (ohne Begleitperson) werden von NBCUniversal organisiert und bezahlt. Weitere Kosten (z.B. Verpflegung etc.) werden nicht übernommen.

NBC Universal verlost unter allen Teilnehmern, ein „Meet& Greet" mit Jason Priestley im Rahmen der Mitwirkung an der TV-Sendung „Riccardo's Dream Date – Fan Edition". Ein Kamera-Team begleitet den Moderator Riccardo Simonetti und den Gewinner den ganzen Tag. Zusammen mit dem Moderator verbringt der Gewinner vor dem Meet & Greet mit Jason Priestley einen Tag in München, an dem sie sich gemeinsam auf das Meet & Greet vorbereiten.

