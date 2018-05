Der Mai wird königlich – E! Entertainment zelebriert die Hochzeit des Traumpaares der britischen Krone!

Bereits am 13. Mai läutet E! mit „Princess Diaries: Von Diana zu Meghan" den Hochzeitsmonat ein. Kommentiert von Society- und Fashion-Experten, wie Michelle Lee (Chefredakteurin „Allure" Magazin) und Zanna Roberts Rassi (Moderedakteurin „Marie Claire" Magazin), zeigt dieses Special, wie sich die moderne Monarchie durch ihren Lebens- und Kleidungsstil gesellschaftlich neu definiert. Gemeinsam mit den Zuschauern werfen die E! Experten den Blick zurück auf die Hochzeiten von Diana und Kate und stellen Vermutungen über Meghans großen Tag an. Das Special „Royal Wedding: Die schönsten Momente" am 21. Mai rundet das Programm zur königlichen Hochzeit ab. Das Post-Special rekapituliert die schönsten Momente und zeigt die glamourösesten Outfits der Hochzeit.

Am 19. Mai hat das Warten ein Ende: Das Traumpaar der britischen Königsfamilie gibt sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit das Ja-Wort und mit E! Entertainment können die Zuschauer live in der St. George's Chapel auf Windsor Castle dabei sein. Die einstige US-Schauspielerin Meghan Markle verleiht der royalen Veranstaltung den Glanz Hollywoods, denn zu ihrer Hochzeit kommen nicht nur Angehörige des europäischen Adels, sondern auch internationale Stars wie Rihanna, Victoria und David Beckham sowie „Suits" Co-Star Patrick J. Adams in London zusammen. E! Entertainment liefert mit „E! Live von der Royal Wedding" das passende Format für diese ganz besondere Hochzeit. Mit Giuliana Rancic, Melanie Bromley und Brad Goreski schickt E! Entertainment die Society-Experten Hollywoods nach London, um die royale Trauungszeremonie für die Zuschauer zu begleiten. Anders als bei traditioneller Berichterstattung über den Hochadel, wird das E! Moderatoren-Trio aus der Insider-Perspektive einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der royalen Hochzeit werfen.

Mit der Dokumentation „Princess Diaries: Von Diana zu Meghan" startet das E! Entertainment Programm rund um die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle am 13. Mai, gefolgt von der Live-Übertragung der Zeremonie am 19. Mai. Das Special „Royal Wedding: Die schönsten Momente" am 21. Mai rundet die Sonderprogrammierung ab.

