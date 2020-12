Die besten Promi-Weihnachtskarten 2013: die Kardashians, Miley Cyrus und mehr!

Die Jahreszeit für Zirkus-artige Kasinos, merkwürdige Katzenfotos... und einem Remake von Kanyes "Bound 2" ist gekommen!

Nein, damit ist nicht Miley Cyrus‘ neues Projekt gemeint, sondern die Weihnachtskarten der Promis! Von skurril (die Kardashians) bis merkwürdig (Joe Jonas und Mena Suvari) und total witzig (gelang Ellen DeGeneres tatsächlich ein Remake von "Bound 2"?), einige Stars nutzen Weihnachten, um die interessantesten Karten zu kreieren.

Was ihnen auch in diesem Jahr wieder gelungen ist! Wir freuen uns immer, wenn die Promis sich in ihren Kunstwerken selbst auf Korn nehmen. Und noch besser: wenn sie mit ihren vierbeinigen Begleitern posieren, was 2013 ein großer Hit war!