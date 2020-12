Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise

1. Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels ist die NBC UNIVERSAL Global Networks Deutschland GmbH (NBC Universal), Geschäftssitz: Medienallee 26, D-85774 Unterföhring. NBC Universal veranstaltet vom 18.11.2020 bis einschließlich 20.12.2020 (23:59 Uhr CET) ein Gewinnspiel auf dem Instagram Kanal von E! Entertainment.

Instagram steht in keinerlei Verbindung mit dieser Aktion. Die Aktion wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert.

2. Gewinngegenstand

(1) Verlost werden folgende Preise:

Preise:



5x Coffee Cups

Im Rahmen des Adventsgewinnspiels werden jeweils ein Coffee Cup an fünf Teilnehmer verlost.



(2) Soweit die Gewinnausschüttung die Lieferung erfordert, erfolgt diese ausschließlich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz frei Haus für ein erstes Anliefern. Darüber hinaus anfallende Transportkosten und Zölle hat der Gewinner zu tragen. Ist die Übermittlung des Gewinnes nicht oder nur unter unzumutbaren Umständen möglich, so erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz. Ebenfalls erhält der Gewinner einen gleichwertigen Ersatz, wenn der ursprüngliche Gewinn in der präsentierten Ausführung nicht mehr lieferbar ist (Modellwechsel, Saisonware etc.).

(3) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem Falle möglich.

(4) Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden.

3. Teilnahme

(1) Teilnahmeberichtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und ihren Wohnsitz in Deutschland, Österreich oder der Schweiz haben. Eine Gewinnausschüttung an Minderjährige, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung der Erziehungsberechtigten.

(2) Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Veranstalters und des Sponsors sowie alle unmittelbar mit der Durchführung des Gewinnspiels beteiligten Personen sowie Angehörige der Vorbenannten.

(3) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich NBC UNIVERSAL das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

(4) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(5) Für die Richtigkeit der angegebenen Daten zur Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich der Teilnehmer verantwortlich. Sämtliche Personenangaben müssen der Wahrheit entsprechen. Teilnehmer, die unwahre Personenangaben machen, können vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

(6) Teilnahmeschluss ist der 20.12.2020 (23.59 Uhr CET).

4. Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels

(1) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenfrei.

(2) Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt über den Instagram Kanal von E! Entertainment. Bedingung: Der Teilnehmer muss die Rätsel-Frage als Kommentar unter dem Gewinnspielpost (im Feed von E!) beantworten.

(3) Die Ermittlung des Gewinners erfolgt unter allen richtigen Einsendungen per Los-Verfahren. Die Verkündung der Gewinner erfolgt am 21.12.2020 über den Instagram Kanal von E! Entertainment. Der Veranstalter E! Entertainment kontaktiert den Gewinner per direkt Message (Instagram) um notwendige persönliche Daten (vollständigen Namen und postalischen Adresse) zur Versendung des Gewinns zu erhalten. Der Teilnehmer erklärt durch Teilnahme am Geweinnspiel sein ausdrückliches Einverständnis hierzu.

(4) Der Gewinner muss sich innerhalb 24 Stunden nach Bekanntgabe per direct Message (Instagram) beim Veranstalter unter Angabe seiner Klarnamen und postalischen Adresse melden.

(5) Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb der 24-Stundenfrist, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und der Veranstalter kann einen neuen Gewinner ermitteln.

5. Haftung

(1) NBC Universal wird mit der Erfüllung bzw. Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.

(2) Ansprüche wegen möglicher Sach- und/ oder Rechtsmängel an den von den Preissponsoren gestifteten Gewinnen sind ausschließlich diesen gegenüber geltend zu machen.

(3) NBC Universal haftet nicht für die Insolvenz eines Preissponsors sowie die sich hieraus für die Durchführung des Gewinnspiels ergebenden Folgen.

(4) Eine Schadensersatzpflicht von NBC Universal besteht nur, sofern der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Für die schuldhafte Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit einer natürlichen Person haftet NBC Universal auch bei nur einfacher Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haftet NBC Universal auch für die nur einfach fahrlässige Verletzung einer Kardinalpflicht. Kardinalpflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels und die Erreichung des Vertragszwecks überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung ein Gewinnspielteilnehmer regelmäßig vertrauen darf. Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten, bei Störungen der technischen Anlagen oder des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Nutzung der Applikation entstehen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

(5) Für Ereignisse höherer Gewalt, insbesondere die aktuelle Covid-19 Pandemie, die einer oder beiden Parteien die vertragliche Leistung erheblich erschweren oder die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages zeitweilig behindern oder unmöglich machen, haften die Parteien nicht. Als höhere Gewalt gelten alle vom Willen und Einfluss der Parteien unabhängigen Umstände wie Naturkatastrophen, Regierungsmaßnahmen, Behördenentscheidungen, Blockaden, Krieg und andere militärische Konflikte, Mobilmachung, innere Unruhen, Terroranschläge, Streik, Aussperrung und andere Arbeitsunruhen, Beschlagnahme, Embargo oder sonstige Umstände, die unvorhersehbar, schwerwiegend und durch die Vertragsparteien unverschuldet sind und nach Abschluss dieses Vertrages eintreten. Soweit eine der Vertragsparteien durch höhere Gewalt an der Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen gehindert wird, gilt dies nicht als Vertragsverstoß, und die im Vertrag oder aufgrund des Vertrages festgelegten Fristen werden entsprechend der Dauer des Hindernisses angemessen verlängert. Jede Vertragspartei wird alles in ihren Kräften stehende unternehmen, was erforderlich und zumutbar ist, um das Ausmaß der Folgen, die durch die höhere Gewalt hervorgerufen worden sind, zu mindern.

(6) Kann der Gewinn nicht zum vereinbarten Termin ausgeschüttet werden oder vom Gewinner aus weder vom Gewinner noch vom Veranstalter bzw. Sponsor zu vertretenden Gründen, z.B. Corona-Pandemie in Empfang genommen werden, werden sich die Parteien über einen angemessenen Ersatzgewinn oder Ersatztermin verständigen.

(7) Sobald feststeht, dass die höhere Gewalt länger als 6 Monate andauert, wird der Veranstalter und die Preissponsoren automatisch frei von Ihrer etwaigen Leistungspflicht.

(8) Der Gewinner und ggf. seine Begleitperson sind für das Vorliegen und die Gültigkeit etwa erforderlicher Reise- oder Ausweisdokumente sowie Einreisegenehmigungen selbst verantwortlich.

6. Datenschutz

Die von den Teilnehmern im Rahmen des Gewinnspiels angegebenen personenbezogenen Daten werden von NBC Universal nur zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels verarbeitet. Eine weitergehende Verwendung findet nicht statt. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die Daten des Teilnehmers bei NBC Universal gelöscht Davon ausgenommen sind Kommentare und Nachrichten, die im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel gepostet oder versendet wurden. Verantwortliche Stelle im Sinne der geltenden Datenschutzgesetze ist die NBC UNIVERSAL Global Networks Deutschland GmbH, Geschäftssitz: Medienallee 26, D-85774 Unterföhring. NBC Universal hat einen Datenschutzbeauftragten bestellt. Dieser ist unter datenschutz@nbcuniversal.de per E-Mail erreichbar.

Jeder Teilnehmer hat ein Recht auf Auskunft über die Nutzung seiner personenbezogenen Daten, sowie alle übringen Rechte, die ihm gem. Art. 15ff DSGVO im Hinblick auf die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten zustehen. So hat jeder Teilnehmer u.a. ein Recht auf Berechtigung, Löschung, Einschränkung Widerspruch und Datenübertragbarkeit. Auf Verlangen wird ihm NBC Universal jederzeit über den gespeicherten Datenbestand, soweit er den Teilnehmer betrifft, vollständig und unentgeltlich Auskunft erteilen. Hierzu genügt eine E-Mail an e-datenschutz@nbcuniversal.de. Begehrt der Teilnehmer in diesem Zusammenhang vor Abschluss der Gewinnspiels die Löschung seiner Daten, so endet die Teilnahme an diesem. Mögliche Gewinne verfallen. Wenn Du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung der Dich betreffenden personenbezogenen Daten durch NBCU einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen widerspricht, kannst Du Dich auch an eine Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedsstaat Deines Aufenthaltsorts oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenden. Es gilt im Übrigen die Datenschutzerklärung von https://www.nbcuniversal.de/datenschutz/

7. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels

NBC Universal behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht NBC Universal insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann NBC Universal von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.

8. Allgemeine Rechtliche Bestimmungen

(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(2) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

(3) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.

(4) Der Veranstalter behält sich das Recht vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern, wenn die Änderung erforderlich und unter Berücksichtigung der Interessen vom Veranstalter für den Teilnehmer zumutbar ist. Widerspricht der Teilnehmer der Änderung nicht innerhalb der vom Veranstalter gesetzten Frist, gilt die Änderung als genehmigt. Der Veranstalter weist den Teilnehmer in der Änderungsankündigung auf diesen Umstand hin.

(5) Information gemäß § 36 Verbraucherstreitbeilegungsgesetz: An einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nimmt der Veranstalter nicht teil.

Stand: 31.08.2020