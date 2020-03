Teilnahmebedingungen E! Instagram Gewinnspiel 2020

Teilnahmebedingungen

1. Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels ist die NBC UNIVERSAL Global Networks Deutschland GmbH (NBC Universal), Geschäftssitz: Medienallee 26, D-85774 Unterföhring. NBC Universal veranstaltet vom 6.3.2020 (11:00 Uhr CET) bis einschließlich 8.3.2020 (23:59 Uhr CET) ein Gewinnspiel auf Instagram.

Für die Veranstaltung des Gewinnspiels auf Instagram gilt Folgendes: sämtliche Informationen im Rahmen des Gewinnspiels werden ausschließlich seitens NBCUniversal bereitgestellt. Instagram steht in keiner wie auch immer gearteten Verbindung zu diesem Gewinnspiel und sponsort, unterstützt oder organisiert dieses Gewinnspiel nicht. Es bestehen daher keinerlei Rechtsansprüche gegenüber Instagram.

2. Gewinngegenstand

(1) Verlost werden folgende Preise: 5x 2 E! gebrandete Bambus Coffee-To-Go Becher in schwarz.

(2) Eine Barauszahlung des Gewinns oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist in keinem Falle möglich.

(3) Der Anspruch auf den Gewinn oder Gewinnersatz kann nicht abgetreten werden.

3. Teilnahme

(1) Teilnahmeberichtigt sind alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Personen unter 18 Jahren sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Eine Gewinnausschüttung an Personen unter 18 Jahren, deren Teilnahme ausdrücklich ausgeschlossen ist, findet nicht statt.

(2) Teilnahmeberechtigt sind Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Schweiz

(3) Mitarbeiter von NBC UNIVERSAL, der damit verbundenen Unternehmen, der beteiligten Kooperationspartner sowie jeweils deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

(4) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich NBC UNIVERSAL das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

(5) Jeder Teilnehmer darf nur einmal an dem Gewinnspiel teilnehmen. Mehrfachteilnahmen sind ausgeschlossen. Der Veranstalter behält sich vor, Teilnehmer im Falle einer Mehrfachteilnahme vom Gewinnspiel auszuschließen. Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.

(6) Für die Richtigkeit der angegebenen Daten zur Teilnahme am Gewinnspiel (auch die hierzu relevanten Daten in dem entsprechenden Instagram-Konto des Teilnehmers) ist ausschließlich der Teilnehmer verantwortlich. Sämtliche Personenangaben müssen der Wahrheit entsprechen. Teilnehmer, die unwahre Personenangaben machen, können vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

(7) Teilnahmeschluss ist der 08.03.2020 (23:59 Uhr CET).

4. Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels

(1) Die Teilnahme an dem Gewinnspiel ist kostenfrei. Sie erfolgt direkt auf der Instagram Seite von EEntertainmentDE. Der Teilnehmer kann an dem Gewinnspiel teilnehmen, indem er einen Kommentar unter den Gewinnspielpost setzt.

(2) Maßgeblich für den Zeitpunkt der Teilnahme ist die protokollierte Uhrzeit. Antworten/Posts/Kommentare/Likes, die nicht innerhalb des Aktionszeitraums abgegeben wurden, werden nicht berücksichtigt. Für etwaige Verzögerungen bei der Abgabe bzw. Übermittlung der Antwort und Teilnehmerdaten sind weder der NBC Universal, Instagram noch die Kooperationspartner verantwortlich.

(3) Soweit der Teilnehmer im Rahmen eines Posts und/oder Kommentars Bilder, Videos oder Texte hochlädt, garantiert der Teilnehmer dem Veranstalter rechtmäßiger Inhaber der hierfür erforderlichen Rechte zu sein. Die Teilnehmer bestätigen durch ihre Einwilligung in die Teilnahmebedingungen, dass sie über die Nutzungsrechte an dem von ihnen zur Verfügung gestellten Bildern und /oder Texten verfügen und dass der entsprechenden Verwendung keine Rechte Dritter entgegenstehen. Die Teilnehmer benötigen demnach vor dem Hochladen eines Fotos zum einen die Zustimmung des Fotografen, und zum anderen aber auch das Einverständnis der auf den eingereichten Fotos etwaigen abgebildeten Personen bzw. bei Objekten, an denen Urheber- oder Geschmacksmusterrechte bestehen, das Einverständnis des Nutzungsberechtigten. Die Nutzungsrechte müssen insbesondere das Recht zur Verwendung im Internet (öffentliche Zugänglichmachung, inkl. innerhalb sozialer Netzwerke) und das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung umfassen. Die Teilnehmer stellen NBC Universal diesbezüglich von allen Ansprüchen Dritter frei. Dies gilt auch für eventuelle Kosten der Rechtsverfolgung. Die Nutzungsrechte werden für einen unbegrenzten Zeitraum insoweit an NBC Universal übertragen, als dass die Kommentare im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel auf der E! Entertainment DE Instagram-Seite https://www.instagram.com/eentertainmentde/ sowie der Website www.eonline.com verwendet werden dürfen.

(4) Die Teilnahme am Gewinnspiel ist nur über die angegebenen Teilnahmeformen innerhalb der Teilnahmefrist möglich.

(5) Die Gewinner werden von NBC Universal nach Beendigung des Gewinnspiels durch Losverfahren ermittelt.

(6) Der Gewinner wird per Direct Message innerhalb von drei Werktagen benachrichtigt und muss seinen Gewinn inklusive seiner Kontaktdaten und E-Mail-Adresse per Direct Message auf Instagram bestätigen. Des Weiteren kann er auf www.eonline.com oder der E! Entertainment DE Instagram Seite https://www.instagram.com/eentertainmentde/ namentlich veröffentlicht werden. Der Teilnehmer erklärt hierzu sein ausdrückliches Einverständnis.

(7) Meldet sich der Gewinner nicht innerhalb von 2 Werktagen nach dem Absenden der Benachrichtigung, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird ein neuer Gewinner per Losverfahren ermittelt.

5. Haftung

(1) NBC Universal wird mit der Erfüllung bzw. Aushändigung des Gewinns von allen Verpflichtungen frei, sofern sich nicht aus diesen Regelungen schon ein früherer Zeitpunkt ergibt.

(2) Ansprüche wegen möglicher Sach- und/ oder Rechtsmängel an den von den Preissponsoren gestifteten Gewinnen sind ausschließlich diesen gegenüber geltend zu machen.

(3) NBC Universal haftet nicht für die Insolvenz eines Preissponsors sowie die sich hieraus für die Durchführung des Gewinnspiels ergebenden Folgen.

(4) Eine Schadensersatzpflicht von NBC Universal besteht nur, sofern der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zurückzuführen ist. Für die schuldhafte Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit einer natürlichen Person haftet NBC Universal auch bei nur einfacher Fahrlässigkeit. Darüber hinaus haftet NBC Universal auch für die nur einfach fahrlässige Verletzung einer Kardinalpflicht. Kardinalpflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels und die Erreichung des Vertragszwecks überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung ein Gewinnspielteilnehmer regelmäßig vertrauen darf. Voranstehende Haftungsbeschränkung gilt insbesondere für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung von Daten, bei Störungen der technischen Anlagen oder des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Nutzung der Applikation entstehen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

6. Datenschutz

Die von den Teilnehmern im Rahmen des Gewinnspiels angegebenen personenbezogenen Daten werden von NBC Universal zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben, gespeichert und genutzt. Eine weitergehende Verwendung findet nicht statt. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die Daten des Teilnehmers gelöscht. Verantwortliche Stelle im Sinne der geltenden Datenschutzgesetze ist die NBC UNIVERSAL Global Networks Deutschland GmbH, Geschäftssitz: Medienallee 26, D-85774 Unterföhring. Jeder Teilnehmer hat ein Recht auf Auskunft über die Nutzung seiner personenbezogenen Daten. Auf Verlangen wird ihm NBC Universal jederzeit über den gespeicherten Datenbestand, soweit er den Teilnehmer betrifft, vollständig und unentgeltlich Auskunft erteilen. Hierzu genügt eine E-Mail an e-kontakt@sky.de. Begehrt der Teilnehmer in diesem Zusammenhang vor Abschluss der Gewinnspiels die Löschung seiner Daten, so endet die Teilnahme an diesem. Mögliche Gewinne verfallen. Es gilt im Übrigen die Datenschutzerklärung von http://www.nbcuniversal.com/privacy-policies/privacy-german. Neben diesen Teilnahmebedingungen wird das Verhältnis zwischen dem Veranstalter, dem Teilnehmer und Instagram durch die Nutzungsbedingungen https://help.instagram.com/581066165581870 und die Datenschutzregeln von Instagram https://help.instagram.com/519522125107875/ bestimmt.



7. Vorzeitige Beendigung des Gewinnspiels

NBC Universal behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen abzubrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht NBC Universal insbesondere dann Gebrauch, wenn aus technischen Gründen (z. B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/ oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann NBC Universal von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.

8. Allgemeine Rechtliche Bestimmungen

(1) Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

(2) Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anwendbar.

(3) Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt.