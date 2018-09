Mira por qué la madre primeriza no está tan preocupada por su cuerpo.

Khloé Kardashian se sinceró sobre sus inseguridades.

La estrella de Keeping Up With the Kardashians le dio la bienvenida a su primera hija con Tristan Thompson, True Thompson, hace cinco meses atrás. Ahora Khloé, quien admite que nunca ha sido una chica de trajes de baño, volvió a los bikinis y compartió fotos de esto en las redes sociales.

"Durante toda mi vida nunca he sido una chica de trajes de baño. No sé si alguna vez me sentiré bien en un traje de baño, ¡nunca me he sentido cómoda usando uno!", compartió Khloé en su App este jueves. "Recientemente cuando estuvimos de vacaciones en México, creo que lo único que me hizo quitarme la ropa es que tenía que meterme al agua debido al calor, LOL".

"Desde que tuve a True, mi cuerpo es diferente y no es el mismo para nada. Aún no alcanzo mi meta, pero tampoco estoy insegura al respecto", continuó. "Mi cuerpo es solo un cuerpo ahora mismo, y me siento realmente segura y hermosa".