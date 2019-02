A pesar de haberse quedado en silencio al respecto por algunas semanas, la estrella de Keeping Up With the Kardashians oficialmente confirmó la noticia ella misma en un episodio de Watch What Happens Live With Andy Cohen, junto a sus hermanas Kourtney Kardashian y Khloé Kardashian. Casualmente, Andy Cohen le dio la bienvenida recientemente a su primer hijo gracias a una madre subrogada.

Ella le dijo al anfitrión de TV que "sí estaban" esperando otro bebé y que la buena nueva se filtró en su gran fiesta navideña. "Me emborraché en nuestra fiesta de Nochebuena y le dije a algunas personas. No recuerdo a quién se lo dije porque nunca me emborracho", dijo.

Kim y Kanye no pueden esperar para que el adorable grupo compuesto por North West, Saint West y Chicago West tenga un nuevo hermano. De acuerdo con nuestra fuente, los padres están "muy agradecidos de tener un nuevo bebé".