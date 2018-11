¿Alicia Silverstone aprueba a Dove Cameron como la nueva Cher en Clueless?

Bear le pidió esa canción y Christian no la tenía", nos dijo "Creo que tuvimos una fiesta de baile en tu casa recientemente yle pidió esa canción yno la tenía", nos dijo Alicia

respondió: "¡Lo siento!"

Y si te estás preguntando si la protagonista original que hace meses retomó el legencario look para participar en Lip Sync Battle está emocionada ante el regres, dijo: "¡Estoy emocionada de verlo! [la directora] Amy Heckerling me llamó y me dijo que me iría a ir a verlo pronto, así que no puedo esperar a ver todos los... Ella los llama los niños, probablemente todos tengan 30, pero no puedo esperar a verlos ", dijo la actriz.

Kristin Hanggi, de Rock of Ages, dirige Clueless: The Musical, y Kelly Devine, de From From Away, está coreografiando el espectáculo, que tendrá lugar del 12 de noviembre al 13 de enero.