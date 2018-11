¿Harán un spinoff de Orange Is the New Black?

Parece que no nos despediremos de nuestras queridas presas.

Orange Is the New Black terminará en su séptima temporada, a estrenarse durante el verano de 2019, pero eso no significa que será lo último que veas de Litchfield o de sus queridos personajes. Eso es verdad, un spinoff de Orange Is the New Black ya está en conversaciones.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el director de Lionsgate TV Group, Kevin Beggs, le contó a los reporteros que el estudio detrás de la serie de Netflix ya está considerando una secuela a la serie.

"Estamos verdaderamente orgullosos de la larga trayectoria de Orange Is The New Black", dijo Beggs durante una reunión financiera. "Sigue siendo uno de los shows más vistos de Netflix. Terminaremos por todo lo alto. Tengan en mente que somos dueños de la serie y la distribuiremos en los próximos años. Ya estamos en discusiones y cuando sea el momento adecuado, hablaremos a profundidad con [la creadora Jenji Kohan] sobre una potencial secuela".