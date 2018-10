Así es cómo Pete Davidson vuelve a su vida Pre-Ariana Grande

"Cuando mi papá murió tuve que ir a terapia", le contó Davidson a la revista Interview a principios de 2015. "Mi terapista era afgano. Él me decía, ‘¿Cómo crees que murió tu padre?'. Y yo siempre quería responderle, ‘¿Por qué no me lo dices tú, hombre?'. Sé que tú lo sabes. [Cuando contaba esa broma] cinco personas se reían y el resto seguro pensaba ‘Ehhhh, no'. ¡Pero es divertido, maldita sea! Hablo de cosas que me entristecen mucho. De esa manera es divertido y ya no me duele".

Ahora mismo, haber perdido a la mujer que calificó como la "la maldita persona más genial, sexy y buena que he conocido", bueno, duele también. Así que vendrán más chistes.

Buscar el lado divertido es una estrategia que el comediante usa desde el comienzo de su inesperado romance con la cuatro veces nominada al Grammy. Él sabía que lo que la gente pensaba de su relación, cómo todos en Internet la analizaron y decidieron de alguna manera que no estaba bien. Él seguramente se enteró de eso en las redes sociales, donde recibió una amenaza de muerte. "Alguien me quería disparar en la cara", reveló en The Howard Stern Show de SiriusXM, "porque ella es muy sexy".