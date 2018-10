Bienvenido a casa, Zayn.

Después de un silencio musical que nos hacía pensar que quizás Zayn Malik volvería a tomarse otro retiro de la música, el ex One Direction regresó con una nueva canción: Fingers.

A través de su cuenta de Instagram, el cantante de 25 años hizo el anuncio y realmente suena muy bien:

F***d and I want ya (Molesto y te quiero) / Looked and I loved ya (Observado y te amo) / Stuck, now I need ya (Atorado, te necesito ahora) / Hopin' I'd see ya (Esperando poder verte) / Touch and I feel how (Tocarte, te siento)

If you wanna let me know where you hiding (Si quieres, dime dónde te escondes) / I could come and love (I could come and love) (Podría ir y amarte)

¿A quién irá dirigido este mensaje?

¡Escucha la canción!