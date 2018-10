Kanye West vuelve a desaparecer de las redes

El rapero desactivó sus cuentas después de mucha controversia.

Kanye West desactivó sus cuentas de Instagram y Twitter solo días después de las reacciones que despertaran de una serie de comentarios controversiales, tanto en línea como en la TV. El 29 de septiembre, Kanye fue el invitado musical en el estreno de la temporada 44 de Saturday Night Live, donde ofreció un categórico discurso a favor de Donald Trump una vez que las cámaras dejaron de grabar. Fue abucheado por la audiencia y recibió tímidos aplausos de algunos. Varios miembros del público, entre ellos el comediante Chris Rock, grabaron su discurso, en el que dijo, "Muchas de las veces que hablo con una persona blanca sobre esto me dicen, ‘¿Cómo te puede gustar Trumpo? Es un racista'. Bueno, si me preocupara el racismo, me hubiese mudado de Estados Unidos hace mucho tiempo. No tomamos decisiones producto del racismo. Se los voy a explicar ahora mismo: si alguien me inspira y conecto con él, no tengo que creer en todas sus políticas".

A lo largo de la semana previa a su presentación en SNL, vieron al rapero de The Life Of Pablo en Nueva York usando la emblemática gorra de "Make America Great Again", símbolo de la campaña de Trump. Eso causó varias críticas de las que habló sobre el escenario. "Me acosan en el backstage, ‘No salgas con esa gorra puesta'. Me acosan en el backstage. ¡Me acosan! Luego dicen que estoy hundido".

Antes de su aparición en SNL, le anunció al mundo su cambio de nombre. "'El ser [humano] antes conocido formalmente como Kanye West… Ahora soy YE", dijo.