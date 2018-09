Los fans de Rihanna están muy desconcertados con Eminem y esta es la razón

¡¿Qué fue lo que dijo?!

La nueva canción de Eminem sobre Machine Gun Kelly continúa generando molestia en las redes sociales, esta vez por la breve pero polémica referencia que hace sobre Rihanna, con quien no podemos olvidar hizo una de las mejores colaboraciones en su carrera, Love the Way You Lie.

En Killshot, Eminem recita Rihanna just hit me on a text / Last night I left hickeys on her neck (Rihanna me acaba mandar un mensaje / Anoche le dejé chupetones en el cuello). Esto ha desconcertado los fans de RiRi. ¿Por qué si son amigos diría algo así de ella?

La razón es muy simple: En Rap Devil, Machine Gun Kelly rapea que Eminem is The type to be scared to ask Rihanna for her number (Es del tipo de persona que tiene miedo a pedirle su teléfono a Rihanna).

Aclaradas las cosas, lo único que queda es reír un poco con las impresiones de los fans de la cantante.