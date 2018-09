View this post on Instagram

Hoy en el aniversario de #19s, estamos de duelo por las personas que perdimos en el temblor pero al mismo tiempo celebramos aquellos que tuvieron la fortaleza para sobrevivir y reconstruir. Gracias a la Fundación de PepsiCo @pepsico y Habitat para la Humanity @habitatforhumanity y a todos ustedes quienes hayan apoyado a mi pais. Today on the anniversary of #19s, we mourn the people that we lost in the earthquake and celebrate those who have the strength to survive and rebuild. Thank you PepsiCo Foundation and Habitat for Humanity and all of you who have supported my country. #fuerzamexico