Ahora un tío de Meghan Markle arremete en su contra

Se trata de Michael Markle, hermano de Thomas, quien ofreció una entrevista al Sunday Mirror en la que aseguró que pensó que sería invitado a la boda: "Pensé que iría. Sea como sea, ella no me dijo nada".

"No entiendo por qué se ha mostrado tan indiferente conmigo. No tiene motivos. Le ayudé mucho y no pedí nada a cambio". Michael, un ex diplomático, sacó a relucir que un momento ayudó a Meghan con una beca cuando la ex actriz vivió en Argentina: "He hecho más por ella que los demás. Probablemente sea el que más ha hecho por ella. Hablé personalmente con el embajador en Argentina por ella".

Cuando se le consultó si la casa real estaba tras la decisión de no invitar a la familia de Meghan, dijo: "No sé si la familia real la influenció o no. Pero no aceptaron a nadie más, así que no veo por qué habrían hecho una excepción conmigo".